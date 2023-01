KINOCHARTS USA: "Avatar" knackt die halbe Milliarde

"Avatar: The Way of Water" bleibt auch am ersten Wochenende des neuen Jahres die überzeugende Nummer eins in den US-Kinos und nimmt gesamt die Halbe-Mrd.-Dollar-Hürde. Der Blumhouse-Schocker "M3GAN" startet fulminant auf Platz zwei.

Auch am am ersten Wochenende des neuen Jahres bleibt Avatar: The Way of Water" die überzeugende Nummer eins in den US-Kinos mit vorerst noch geschätzten rund 40 Mio. Dollar Boxoffice. Gesamt nahm der Blockbuster von James Cameron damit als zweiter Kinostart 2022 nach Top Gun Maverick" die Halbe-Mrd.-Dollar-Hürde. Exakt schlagen aktuell 510 Mio. Dollar Umsatz für den Ausnahmefilm zu Buche.

Der Blumhouse-Schocker M3GAN" startet fulminant auf Platz zwei. In 3509 Kinos kam der Neustart auf 27,5 Mio. Dollar Kasse - ein absolut überzeugendes Ergebnis für einen Film ohne Stars, der auf keiner eingeführten Marke besteht: Gute Konzept also! Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" kam am dritten Wochenende auf 12,4 Mio. Dollar Einspiel. Gesamt schlagen nunmehr 87 Mio. Dollar Boxoffice zu Buche - damit steht fest dass der Film gesamt die 100-Mio.-Dollar-Umsatzmarke nehmen wird. Ein schöner Erfolg für den DreamWorks-Animation-Film.

Auf Platz vier kam Ein Mann namens Otto", der an seinem ersten Wochenende in Wide Release auf 3,7 Mio. Dollar kommt und damit vor Black Panther: Wakanda Forever" liegt, der am neunten Wochenende 3,0 Mio. Dollar Einspiel schafft, gesamt kann die Nummer drei des Jahres 2022 nunmehr 445 Mio. Dollar Umsatz vorweisen.