Neue Visionen stellt Marketing- und Social-Media-Team neu auf

Zu Jahresbeginn hat Neue Visionen Filmverleih sich mit Elisabeth Pfeifer und Rosalie Töpfer verstärkt und damit sein Marketing- und Social-Media-Team neu aufgestellt. Wie das Unternehmen heute mitteilt, hat das Duo die Verantwortung für Zielgruppenkampagnen, Partnerschaften und die gesamte Social-Media-Kommunikation übernommen.

Elisabeth Pfeifer hatte nach ihrem Masterstudium in Sustainable Marketing & Leadership in der Redaktion der deutschen Elle gearbeitet und die Social-Media-Kampagnen für zahlreiche Großevents in Berlin verantwortet.

Die Theater-, Film- und Medienwissenschaftlerin hatte am Österreichischen Filmmuseum Filmreihen vermittelt und war für zahlreiche Online-Kampagnen verantwortlich gewesen.

Die beiden Geschäftsführer von Neue Visionen, Sylvia Müller und Torsten Frehse, betonen: "Wir freuen uns enorm, zwei so tolle neue Kolleginnen gefunden zu haben. Frau Töpfer und Frau Pfeifer verfügen über eine große Professionalität gerade in der Kommunikation mit den jüngeren Zielgruppen. In den kommenden Monaten haben sie viele Herausforderungen vor sich. Wir freuen uns darauf, sie gemeinsam mit den neuen Kolleginnen zu meistern."