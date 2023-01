Oscargewinner "Drive My Car" großer Favorit beim Asian Film Award

Wenn am 12. März in Hongkong der Asian Film Award verliehen wird, hat Ryusuke Hamaguchis Auslandsoscargewinner die meisten Chancen auf eine Auszeichnung.

Ryusuke Hamaguchis Drive My Car" ist mit acht Nominierungen der große Favorit bei den Asian Film Awards, die am 12. März in Hongkong vergeben werden. Der Auslandsoscargewinner des vergangenen Jahres ist u.a. in den Kategorien "Bester Film", "Beste Regie", "Bester Darsteller", "Bester Nebendarsteller" und "Bestes Drehbuch" nominiert.

In der Kategorie "Bester Film" konkurriert "Drive My Car" mit der südkoreanischen Oscarhoffnung Die Frau im Nebel", der kasachischen Produktion "Akyn", die in diesem Jahr in der Berlinale-Sektion Forum zu sehen gewesen war, dem indischen Actionfilm Ponniyin Selvan: Part One" und der philippinisch-französisch-portugiesich-dänischen Koproduktion "When the Waves are Gone". Hamaguchi ist in der Kategorie "Beste Regie" neben Hirokazu Kore-Eda (Broker"), Park Chan-wook ("Die Frau im Nebel"), Darezhan Omirbayev ("Akyn") und Davy Chou (Return to Seoul") nominiert.

