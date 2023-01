27 Prozent Plus am weltweiten Boxoffice

Mit von Gower Street geschätzten 25,9 Mrd. Dollar hat das weltweite Boxoffice im vergangenen Jahr um 27 Prozent über dem Wert des Vorjahres gelegen; zum Durchschnittswert der Vor-Pandemie-Jahre 2017 bis 2019 fehlten allerdings noch 35 Prozent.

Während das Boxoffice in den USA nach Angaben von Comscore mit 7,5 Mrd. Dollar um 65 Prozent über dem des Vorjahres gelegen hatte, stieg das Boxoffice außerhalb Nordamerikas um 16 Prozent auf 18,4 Mrd. Dollar an. Geschuldet ist dieses vergleichsweise niedrige Wachstum China, das mit 4,33 Mrd. Dollar als einer der wenigen Märkte ein Minus - um 36 Prozent - verzeichnete. Rechnet man China aus dem Boxoffice außerhalb Nordamerikas heraus, ergibt sich ein Wert von 14,1 Mrd. Dollar, der um 55 Prozent über dem des Vorjahres liegt.

Das Boxoffice in den EMEA-Märkten lag laut Gower Street in 2022 mit 7,1 Mrd. Dollar um 52 Prozent über dem des Vorjahres und 31 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019. Im asiatisch-pazifischen Raum - China ausgenommen - wurden 5,2 Mrd. Dollar eingespielt, 49 Prozent mehr als 2021 und 26 Prozent weniger als in den drei Jahren vor der Pandemie. Das Kinoeinspiel in Lateinamerika lag mit 1,8 Mrd. Dollar um 87 Prozent über dem des Jahres 2021 und 30 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019.

Weltweit erfolgreichster Film des Kalenderjahres 2022 war Top Gun Maverick" (1,488 Mrd. Dollar), der wenige Tage nach Jahreswechsel von Avatar: The Way of Water" (1,516 Mrd. Dollar) als erfolgreichster in 2022 gestarteter Film abgelöst worden war.