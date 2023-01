KINOCHARTS DEUTSCHLAND TREND: Und jetzt der Turbo!

Viertes Wochenende für "Avatar: The Way of Water" in den deutschen Kino. Und es sieht so aus, als könnte es das bislang beste für den Jahrhundertfilm werden. Außerdem kommen "Operation Fortune" und "The Banshees of Inisherin" spitzenmäßig aus den Startblöcken.

Zum Auftakt seines ersten regulären Wochenendes seit dem Startwochenende (das indes an einem Mittwoch begann) legt Avatar: The Way of Water" so überzeugende Zahlen hin, dass einem schummrig werden kann. Nachdem an den Wochenenden zwei und drei jeweils auf den Samstag Weihnachten respektive Silvester fielen, kann sich das Ergebnis diesmal normal entwickeln (und wird noch unterstützt von der Tatsache, dass in Bayern heute Feiertag ist). Das heißt, dass am vierten Wochenende die bislang wohl besten Zahlen für den Blockbuster ins Haus stehen könnten.

Gestern jedenfalls holte "The Way of Water" weitere 200.000 Besucher und 2,6 Mio. Euro Umsatz. Das lässt bei eher konservativen Schätzungen bis Sonntag mit 1,2 Mio. Ticketverkäufen rechnen. Gesamt stünde der Kinohit des Jahres 2022 dann bei etwa 6,6 Mio. verkauften Tickets. Es wäre das beste vierte Wochenende eines Films in den deutschen Kinos seit Beginn der Aufzeichnungen, sowohl nach Umsatz wie nach Besuchern, und er hätte damit Keine Zeit zu sterben" auch als meistgesehener Kinofilm der Covidära überholt. Nach Gesamteinspiel würde "Avatar: The Way of Water" dann bei knapp 90 Mio. Euro stehen und wäre damit bereits der fünfterfolgreichste Kinofilm aller Zeiten. Zudem wäre er dann bereits der meistgesehene Film seit Star Wars: Das Erwachen der Macht", der es bei seiner Kinoauswertung Ende 2015 auf 9,1 Mio. Zuschauer brachte. Von den fünf erfolgreichsten Filmen überhaupt würden dann drei von James Cameron gestellt. Vor "The Way of Water" lägen dann nur noch "Das Dschungelbuch", der es bei seinen diversen Auswertungen gesamt auf 91 Mio. Euro gebracht hat, "Star Wars: Das Erwachen der Macht" mit 102,6 Mio. Euro; "Avatar: Aufbruch nach Pandora" mit 119,2 Mio. Euro und "Titanic" mit 126,2 Mio. Euro.

Platz zwei ging gestern an den ebenfalls starken Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch", der sich zum Auftakt des dritten Wochenendes knapp 50.000 Fans dazu holte, die für einen Umsatz von 400.000 Euro gut waren. Bis Sonntag sind etwa 250.000 Ticketverkäufe denkbar. Als bester Neustart meldet sich Operation Fortune" auf Platz drei. In 426 Kinos war die neue Actionkomödie von Guy Ritchie gut für 23.000 Zuschauer und 215.000 Euro Umsatz. Bis Sonntag könnten bis zu 150.000 Besucher fällig sein. Das ist eine deutliche Steigerung zu Ritchies vorangegangenem Film, The Gentlemen", der Anfang März 2020 mit 11.000 Kinogängern angelaufen war und dann am ersten Wochenende auf 90.000 Zuschauer gekommen war (zwei Wochen später wurden die Kinos in Deutschland wegen Corona geschlossen). Auf Platz vier kam gestern Oskars Kleid" mit 16.000 Ticketverkäufen und 140.000 Euro Kasse. Am dritten Wochenende könnte der neue Film von Hüseyin Tabak damit erstmals sechsstellige Besucherzahlen schreiben. Respekt! Und schließlich beendet "Der Räuber Hotzenplotz" die Top fünf mit 18.000 Besuchen und 130.000 Euro Einspiel. Hier winkt ebenfalls ein sechsstelliges Wochenendergebnis. Könnten die Weihnachtsferien nur ewig dauern!

Furiose Zahlen kann auch The Banshees of Inisherin" vermelden. Selbst der Zungenbrechertitel hielt das interessierte Arthouse-Publikum davon ab, in den neuen Film von Martin McDonagh zu strömen: In nur 94 Kinos kann der Venedig-Hit auf 9000 verkaufte Eintrittskarten und 80.000 Euro Einspiel. Hier könnten bis Sonntag rund 70.000 Besucher gezählt werden. Damit liegt er nur knapp hinter McDonaghs Vorgänger, Three Billboards outside Ebbing, Missouri", der Ende Janur 2018 mit 11.000 Besuchern gestartet war und dann ein Startwochenende mit 90.000 Zuschauern verzeichnen konnte - allerdings war er da gerade für sieben Oscars nominiert worden. Auf Platz elf startet Belle & Sebastian - Ein Sommer voller Abenteuer" mit 3150 Besuchern und 25.000 Euro Umsatz in 212 Kinos.