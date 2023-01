Programm für Filmwoche München steht

Das Programm für die Filmwoche München, die von 24. bis 27. Januar erstmals seit zwei Jahren wieder als Präsenzveranstaltung im Münchner Mathäser-Kino stattfindet, steht fest.

Neben den Verleiherpräsentationen sowie von HDF, Luf Kino, Dolby und Ecco organisierten Programmpunkten wird es im Erdgeschoss des Kinos erstmals die Filmwoche Lounge geben mit einem Gastronomieangebot geben.

"Es war uns wichtig, genügend Platz für den Austausch zu bieten. Aus diesem Grund haben wir bei der Programmplanung bewusst die Pausen auf zwei längere Slots platziert, um so den Raum für Termine und Gespräche zu bieten", erklärt Francesco Bertolini, Leitung Kinomarketing, CineArt Marketing.

Akkreditierungen für die Filmwoche München sind noch bis 16. Januar unter www.muenchnerfilmwoche.de möglich.

Das Programm im Überblick:

24. JANUAR

17:30 Uhr bis 18:00 Uhr Eröffnung der Filmwoche München 2023 (m)K6, K9, K10

18:00 Uhr bis 22:45 Uhr: Warner Bros & X-Verleih; im Anschluss Überraschungsfilm (m)K6, K9, K10

25. JANUAR

10:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Leonine Studios (m)K6, K9, K10

12:00 Uhr bis 12:30 Uhr: DCM (m)K6, K9, K10

ab 12:30 Uhr Pause

14:00 Uhr bis 14:45 Uhr: Masterclass in Deutschlands erstem Dolby Cinema* Dolby Cinema

14:00 Uhr bis 14:45 Uhr: Take a look at CINITY - Über PLF und alles, was 2023 bei Christie aktuell ist!* K7

15:00 Uhr bis 17:45 Uhr: Studiocanal (m)K6, K9, K10

ab 17:45 Uhr Pause

19:45 Uhr bis 20:00 Uhr: Dolby Partnerpräsentation (m)K6, K9, K10

20:00 Uhr bis 20:15 Uhr: Kurt Schalk-Stiftung Förderung des Kino-Nachwuchses (m)K6, K9, K10

20:15 Uhr bis 21:45 Uhr: Paramount & Partner SquareOne, Telepool, Majestic (m)K6, K9, K10

26. JANUAR

10:15 Uhr bis 11:15 Uhr: Tobis (m)K6, K9, K10

11:15 Uhr bis 12:30 Uhr: 24 Bilder & Partner (m)K6, K9, K10

ab 12:30 Uhr Pause

13:30 Uhr bis 14:15 Uhr: Masterclass in Deutschlands erstem Dolby Cinema* Dolby Cinema

13:30 Uhr bis 14:15 Uhr: Take a look at CINITY - Über PLF und alles, was 2023 bei Christie aktuell ist!* K7

14:30 Uhr bis 15:15 Uhr: All Eyes on Audiences: Zielgruppen- und Potenzialanalyse für den deutschen Kinomarkt (m)K6, K9, K10

15:15 Uhr bis 16:30 Uhr: Sony (m)K6, K9, K10

16:30 Uhr bis 16:45 Uhr: Capelight (m)K6, K9, K10

ab 16:45 Uhr Pause

18:30 Uhr bis 20:00 Uhr: The Walt Disney Company (m)K6, K9, K10

20:00 Uhr bis 20:15 Uhr: Luf Kino - Event Cinema Highlights 2023 (m)K6, K9, K10

20:30 Uhr bis 23:00 Uhr: Constantin Film; im Anschluss Überraschungsfilm (m)K6, K9, K10

27.JANUAR

10:30 Uhr bis 12:30 Uhr: Universal (m)K6, K9, K10

*Tickets sind zum jeweiligen Veranstaltungstag am Haupteinlass (Mall) erhältlich