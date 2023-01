Französische Ex-Kulturministerin geißelt mangelnde Publikumsorientierung

Vom Vor-Pandemie-Niveau ist man in Frankreich noch ein gutes Stück entfernt, doch auch die dortige Kinobilanz ist natürlich Ausdruck ordentlichen Fortschritts gegenüber 2021: Nach Angaben des CNC wurden knapp 152 Mio. Besuche gezählt (eine Zahl, von der man in Deutschland auch in den Jahren vor der Pandemie nur träumen konnte). Das Plus von gut 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr nimmt sich gegenüber den mehr als 80 Prozent, die es in Deutschland vorwärts ging, nur auf den ersten Blick bescheiden aus, wurde der Zuwachs doch gegenüber einer stärkeren Basis erzielt. Gegenüber dem Schnitt der letzten drei Jahre vor der Pandemie fehlten im vergangenen Jahr laut dem CNC noch 27 Prozent, der Abstand fiel also um ein paar Prozentpunkte niedriger aus, als in Deutschland.

Laut erster Schätzungen des CNC erreichten heimische Produktionen einen Marktanteil von fast 41 Prozent - was um knapp sechs Prozentpunkte über dem Wert aus 2019 liegen würde. Allerdings schaffte es kein französischer Film in die Top Ten, die ausschließlich von US-Filmen besetzt ist, von denen acht (meist deutlich) höhere Zahlen schrieben als in Deutschland, die beiden Ausnahmen sind Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" und Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse".

Dass die Tophits fest in US-Hand sind, ist eine absolut außergewöhnliche Situation in Frankreich - und kam nach Recherchen des US-Branchenmagazins Deadline seit 30 Jahren nicht mehr vor. Der unter dem Strich nach ersten Schätzungen sehr gute lokale Marktanteil täuscht also nicht darüber hinweg, dass das Kinojahr auch in Frankreich von Debatten über Tentpole-Fokussierung und eine Schwäche lokaler (Arthouse-)Filme begleitet war - und in dieses Umfeld schlug nun ein Buch der ehemaligen Kulturministerin Roselyne Bachelot ein. In ihren "682 Jours - Le Bal Des Hypocrites" ("682 Tage - Der Ball der Heuchler") betitelten Memoiren, die ihre Amtszeit während der Hochphase der Pandemie (Bachelot bekleidete das Amt der Kulturministerin von Juli 2020 bis Mai 2022) skizzieren, verteilt sie unter anderem heftige Seitenhiebe gegen die französische Filmförderung.

Nicht dass sie sich generell gegen Förderung oder deren Höhe wenden würde, tatsächlich bekräftigte sie im Rahmen der Vorstellung des Buches, dass das Gegenteil der Fall sei und man die Filmindustrie unbedingt weiter unterstützen müsse.

Aber sie teilte doch kräftig gegen die Rahmenbedingungen aus. Ihren Worten zufolge hätten die diversen Maßnahmen eine Klima geschaffen, in dem sich ein Gutteil der Branche "kaum um den Geschmack des Publikums" schere und man populären, profitablen Filmen mitunter geradezu "mit Verachtung" begegne. Das Prinzip der "exeption culturelle" erlaube es sehr vielen französischen Filmen, völlig am Publikum vorbeizugehen - "höflich ausgedrückt", wie sie schrieb. Gleichzeitig sei es erschütternd zu sehen, mit welcher Geringschätzung man dem Urteil der breiten Masse begegne, der man schlicht "miserablen Geschmack" unterstelle.

Bachelot unterstrich, wie sehr ihr die außergewöhnliche Zeit der Pandemie klar gemacht habe, dass es an der Zeit sei, Inventur zu ziehen und bisherige Praktiken - auch und gerade im Bereich der Kultur - auf den Prüfstand zu stellen.