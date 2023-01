UK: Jahressieger "Top Gun" und "Spider-Man"

"Top Gun Maverick" war nach Angaben von BASE 2022 der meistverkaufte Titel im transaktionalen Home Entertainment. Inklusive digitalen Ausleihvorgängen lag allerdings "Spider Man: No Way Home" vorn.

Die British Association for Screen Entertainment (BASE) hat in diversen HE-Kategorien Jahrescharts für 2022 veröffentlicht. Demnach war "Top Gun Maverick" derjenige Film, der addiert in den HE-Segmenten DVD, Blu-ray und EST am häufigsten nachgefragt wurde: Laut BASE wurden von dem Paramount-Titel insgesamt 1,2 Mio. Einheiten verkauft. "Spider-Man: No Way Home" auf Platz zwei kam BASE zufolge auf 900.000 Einheiten. Die Plätze drei bis fünf gehen an "Dune", "The Batman" und "Ghostbusters: Legacy"

Rechnet man digitale Ausleihvorgänge hinzu (TVoD), liegt "Spider-Man: No Way Home" vorn. Laut BASE kam der Titel auf mehr als 450.000 Abrufe im Zeitraum Januar bis September. Somit wäre der Film transaktional etwa 1,35 Mio. Mal in Umlauf gebracht worden.

Im Ranking DVD/Blu-ray/EST/TVoD (Januar bis Spetember) folgen auf "Spider-Man", "Top Gun Maverick", "Keine Zeit zu sterben", "Top Gun" und "Uncharted".

In der Einzelauswertung für Blu-ray siegte "Dune" vor "Spider-Man: No Way Home", "The Batman", "Top Gun Maverick" und "Keine Zeit zu sterben". In den DVD-Kaufcharts liegt "Top Gun Maverick" vor dem Kostümfilm-Drama "Downton Abbey II: Eine neue Ära", von dem 190.000 DVDs verkauft wurden. BASE merkt an, dass in den letzten zehn Jahren insgesamt 680 Mio. DVD im Verneigten Königreich verkauft worden seien.

Im Segment TV-Produkte siegte trotz einer kurzen Auswertungsphase "House of the Dragon" (erste Staffel).