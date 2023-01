"Avatar" schnappt sich die Jahreskrone

Noch vor Beginn des vierten Auswertungswochenendes hat "Avatar: The Way of Water" Tophit "Top Gun Maverick" als weltweit erfolgreichsten Neustart 2022 abgelöst. Von den jetzt schon gut 1,5 Mrd. Dollar wurde über eine Milliarde außerhalb Nordamerikas erzielt, Deutschland findet sich unter den fünf stärksten internationalen Märkten.

Avatar: The Way of Water" setzt international weiter Bestmarken: Mit dem gestrigen Mittwochsergebnis hat der Film von James Cameron sein weltweites Einspiel auf über 1,5 Mrd. Dollar gehoben und damit Top Gun Maverick" (knapp 1,49 Mrd. Dollar) noch vor dem Start des vierten Auswertungswochenendes als global umsatzstärksten Neustart des Jahres 2022 abgelöst. Das "Avatar"-Sequel wird - anders als der Blockbuster von Tom Cruise - auch in China ausgewertet, wo der Start vor dem Hintergrund einer immensen Infektionswelle nach dem Ende der (meisten) Corona-Maßnahmen erfolgte. Dennoch waren dort bis einschließlich Dienstag umgerechnet bereits rund 166 Mio. Dollar eingespielt, was das Reich der Mitte zum aktuell mit Abstand stärksten internationalen Territorium für den Film macht (wobei den US-Studios von dort ein erheblich geringerer Anteil an den Ticketumsätzen zufließt, als aus den anderen Kinomärkten).

Nach aktueller Zählung findet sich Deutschland mit umgerechnet fast 75 Mio. Dollar Boxoffice bereits an vierter Stelle der größten internationalen Territorien für den Film; schon am Dienstag waren rund 5,16 Mio. Besuche gezählt, was "Avatar: The Way of Water" den ersten Bogey in Platin seit November 2021 einbrachte - gut zwei Wochen schneller als dem damaligen Tophit Keine Zeit zu sterben". Innerhalb Europas wird das Ergebnis nur von jenem in Frankreich in den Schatten gestellt, wo zum selben Zeitpunkt umgerechnet schon rund 95 Mio. Dollar zu Buche standen.

In Österreich wurde bereits das "Platinum Ticket" der Fachverbände von Kinos und Verleihern für 600.000 Besuche fällig, den Stern zur Goldenen Leinwand des HDF Kino (für sechs Mio. Besuche) wird sich der Film demnächst erkämpfen und sich kurz darauf zum besuchsstärksten Film in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie aufschwingen.