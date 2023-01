Zahra Amir Ebrahimi übernimmt Juryvorsitz in Göteborg

Die Schauspielerin, die in Cannes für ihre Rolle in "Holy Spider" ausgezeichnet worden war, leitet die Jury für den Wettbewerb "Nordische Filme" beim Göteborg International Film Festival.

Zahra Amir Ebrahimi, die für ihre Rolle in Holy Spider" in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden war, übernimmt den Vorsitz der Jury für den Wettbewerb "Nordische Filme" beim diesjährigen Göteborg Film Festival (27. Januar bis 5. Februar). Das gab das Festival heute bekannt. Die übrigen Jurymitglieder sind demnach die Schauspielerin Sofie Grabol, der Regisseur Antonio Lukich und der Komponist Matti Bye.

"Ich bin unglaublich stolz, diese aus unglaublichen Künstlern bestehende Jury leiten zu können, mit der wir nicht nur die brillante Arbeit des Festivals sichtbarer machen werden, sondern auch die Aufmerksamkeit auf die Gräueltaten, die täglich in der Welt um uns herum passieren, lenken wollen", erklärt die im Iran geborene Darstellerin, die 2018 vor der Diktatur in ihrem Heimatland und der Gefahr, inhaftiert zu werden, geflohen war.

Das Festival wird auch einige Filme zeigen, um seine Solidarität mit iranischen Dissidenten zu zeigen. Dazu gehören Jafar Panahis "No Bears", Mania Akbaris "How Dare You Have Such a Rubbish Wish" und "Substraction" mit der erst kürzlich aus der Haft entlassenen Schauspielerin Taraneh Alidoosti.