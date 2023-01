Jerry Bruckheimer erhält Ehrenpreis bei Golden Reel Awards

Jerry Bruckheimer wird mit dem Motion Picture Sound Editors' Filmmaker Award gefeiert. Preispate ist kein geringerer als Tom Cruise bei der festlichen Gala der Golden Reel Awards am 26. Februar.

Jerry Bruckheimer wird mit dem Motion Picture Sound Editors' Filmmaker Award gefeiert. Preispate ist kein geringerer als Tom Cruise bei der festlichen Gala der Golden Reel Awards am 26. Februar. Das erfolgreiche Dream-Team kennt sich seit etlichen Jahren und hat mit Tage des Donners", Top Gun" und Top Gun Maverick" Hits geschaffen.

"'Top Gun Maverick' war einer der prägenden Titel des zurückliegenden Kinojahres. "Tom Cruise ist der perfekte Preispate, wenn wir Jerry Bruckheimer und dessen unglaublichen Beitrag für die Welt des Films und Fernsehens ehren", so MPSE-Präsident Mark A. Lanza in einem Statement. "Wir sind begeistert, diese beiden Filmlegenden beim diesjährigen Platin-Jubiläum der Golden Reel Awards zu Gast zu haben." Nach drei Jahren Pause werden die Golden Reel Awards wieder in einer Präsenzveranstaltung vergeben.

Die Gala findet in einer neuen Location in Los Angeles statt, im historischen Wilshire Ebell Theatre.