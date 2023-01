Free-TV-Premiere von Event-Serie "Blackout" genau terminiert

Die Event-Serie "Blackout" mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle nach Marc Elsbergs Bestseller hat jetzt ein genaues Startdatum für seine Free-TV-Premiere im neuem Crime-Donnerstag bei Sat.1 bekommen.

Dass das fiktionale Prestige-Projekt "Blackout" mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle von Joyn und Sat1 seine Free-TV-Premiere auf dem neuen Donnerstag-Krimi-Slot erfahren wird, war bekannt. Jetzt steht mit dem 26. Januar das genaue Startdatum für die erste Doppelfolge der sechsteiligen Eventserie über einen europaweiten Stromausfall fest.

Die weiteren vier Episoden folgen dann im Doppel jeweils an den beiden Donnerstagen darauf. Die Gemeinschaftsproduktion von Joyn, Sat.1 und W&B Television feierte ihre Premiere auf Joyn Plus+ im Oktober 2021. Die Bestseller-Vorlage stammt von Marc Elsberg. Es spielen unter anderen auch Heiner Lauterbach und Marie Leuenberger.

Zur Handlung: Europa versinkt in Dunkelheit. Blackout auf dem ganzen Kontinent. Regierungen, Armee und Behörden kämpfen gegen den Stromausfall. Der ehemalige Hacker und Umweltaktivist Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu) ist davon überzeugt, dass der Blackout ein gezielter Anschlag ist. Manzano will Europol und dem BKA helfen, gerät dann aber selbst in Verdacht, einer der Drahtzieher zu sein.

Neben "Blackout" sind internationale Serienprojekte wie "Litvinenko", "Biarritz - Mord am Meer" und "Tödliche Ahnung" beim neuen Crime-Donnerstag von Sat.1 zu sehen.