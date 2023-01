MOIN fördert "Anne" und "Silverzocker"

Verena Gräfe-Höft, die mit ihrer Junafilm mit Tore tanzt" und Pelikanblut" bereits verstörende, ungewöhnliche Dramen produzierte, arbeitet mit der jungen, niederländischen Filmemacherin Rosanne Pel an "Anne ist". Das Drama, in dem eine Frau von Mutter und Schwester beim Familienurlaub gezwungen wird, eine Diät zu machen, wurde von MOIN gefördert. Die Hamburger unterstützten innerhalb des Gremiums Directors' Cut, das Projekte mit Budgets bis zu 3,5 Mio. betreut, "Anne ist" mit 450.000 Euro. Gedreht werden soll die deutsch-niederländische Koproduktion 45 Drehtage im Sommer in Hamburg. MOIN unterstützt mit 310.000 Euro auch Malte Thomsen für den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis nominiertes dystopisches Coming-of-Age-Drama Dry Country" um zwei Jungen in einem heißen Sommer. Frauke Kolbmüllers Oma Inge Film produziert. In der Projektentwicklung gefördert wird wie bereits das Drehbuch die Komödie "Silverzocker", in der eine junge E-Sportlerinnen mit ihrer Oma und deren Freundinnen die junge, männliche Szene aufmischt. Lynn Oona Baur schreibt und inszeniert mit Unterstützung von Michael Eckelts Riva Film. Hauke Wendler, der zuletzt mit der Doku Monobloc" im Kino war, wird bei seinem neuem Projekt "Almanya Ekspres" um Gastarbeiterinnen, die in den Sechzigern und Siebzigern alleine nach Deutschland kamen, mit 24.500 Euro unterstützt. Er übernimmt Buch und Regie mit Laura Cwiertnia und mit seiner Firma Other People Pictures auch die Produktion.

