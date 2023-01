Zwei Neuzugänge im BFFS-Vorstand

Katharina Abt und Beka Bediana sind neu in den Vorstand des Bundesverband Schauspiel (BFFS) gewählt worden, der jetzt seine Arbeit aufgenommen hat. Sie ersetzen Antoine Monot jr und Heinrich Schafmeister, die aus dem Gremium ausgeschieden sind.

"Nach mehr als 16 Jahren ereignisreicher Vorstandsarbeit für den BFFS verabschiede ich mich aus dem Vorstand. Die ehrenamtliche Tätigkeit hat mir viel bedeutet, so bleibe ich natürlich auch weiterhin dem BFFS erhalten und eng verbunden und werde zukünftig als Mitglied die Arbeit des Vorstandes gerne unterstützen. Mit ein bisschen Wehmut bedanke ich mich für all die großartige, langjährige Zusammenarbeit und vor allem für das in mich gesetzte Vertrauen bei meinen Kolleg*innen, Branchenpartnern und allen Mitgliedern des BFFS. Wir haben gemeinsam viel bewegt und bewirkt in dieser Zeit und ich lege mit Stolz und Dankbarkeit meinen Aufgabenbereich nun in die Hände meines Nachfolgers und Kollegen Beka Bediana", erklärt Antoine Monot, Jr.

Heinrich Schafmeister ergänzt: "Seit Gründung im Jahr 2006 durfte ich unseren BFFS mit aufbauen, gemeinsam mit großartigen Vorstandskolleg*innen und einem wunderbaren Profi-Team. Dafür bin ich ihnen von Herzen dankbar, vor allem aber auch für das Vertrauen, das mir in den vielen Jahren von unseren Mitgliedern sowie von unseren Branchenpartnern entgegengebracht wurde. Nun ist es an der Zeit, den Staffelstab zu übergeben. Mit den neugewählten Vorstandsmitgliedern Katharina Abt und Beka Bediana stehen hervorragende Kolleg*innen in den Startlöchern. Ich freue mich über das klare Wählervotum für das neue Vorstandsteam. Damit ist eine gute Vertrauensbasis für die Vorstandsarbeit der nächsten vier Amtsjahre gelegt."

Katharina Abt wird im BFFS-Vorstand künftig als Repräsentantin für das Schwerpunktfeld Film/Fernsehen fungieren, Beka Bediana als stellvertretender 3. Vorstandsvorsitzender.

Als Vorsitzende des BFFS-Vorstands wurde Leslie Malton in ihrem Amt bestätigt. Dem Gremium gehören außerdem an: Hans-Werner Meyer (stellvertretender 2. Vorstandsvorsitzender), Simone Wagner (Schatzmeisterin), Klara Deutschmann (Repräsentantin für das Schwerpunktfeld Bühne) und Till Völger als Repräsentant für das Schwerpunktfeld Sprache/Synchron.