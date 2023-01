X Verleih verstärkt Marketing-Team

Mit Beginn des neuen Jahres ist David Rusch zum X Verleih gestoßen, der sein Marketing-Team verstärkt hat. Rusch übernimmt dort ab sofort die neu geschaffene Position des Leiters Marketing und Kommunikation. Wie das Unternehmen mitteilt, verantwortet er in seiner neuen Tätigkeit neben der Konzeption und Koordination aller Marketingaktivitäten auch die Steuerung der internen und externen Kommunikation. In der neu geschaffenen Leitungsfunktion berichtet er direkt an die Vorstandsvorsitzende Leila Hamid.

Rusch kommt aus der Consumer Electronics Branche und verbrachte die letzten fünf Jahre beim Berliner Audio-Spezialisten Teufel, wo er zuletzt den Bereich Media & Communications verantwortete und laut dem X Verleih "maßgeblich zur Positionierung der Marke beigetragen" habe.

"Wir freuen uns gemeinsam mit David Rusch in ein spannendes, neues Kinojahr zu starten", sagt Leila Hamid, die auf ein vielfältiges Line-Up für die kommenden Monate verweist. Konkret auf Aus meiner Haut" (2. Februar) von Studentenoscar-Gewinner Alex Schaad, der für den Film auch das Drehbuch gemeinsam mit seinem Bruder Dimitrij Schaad das Drehbuch geschrieben hat; auf Die Eiche - Mein Zuhause" (9. März) von Michel Seydoux und Laurent Charbonnier, und auf Die Kairo Verschwörung" (6. April) von Tarik Saleh, der in die Oscar-Shortlist in der Kategorie "Bester internationaler Film" aufgenommen wurde.