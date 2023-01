Erster Trailer zur deutschen True-Crime-Serie "German Crime Story: Gefesselt"

In der von wahren Begebenheiten inspirierten ersten deutschen True-Crime-Serie für Prime Video spielt Oliver Masucci den so genannten Säurefassmörder Rain Doormann. Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht.

Zu der von Neue Bioskop Television produzierten ersten deutschen True-Crime-Serie "German Crime Story: Gefesselt" für Prime Video ist jetzt der erste Trailer erschienen. In der von einem wahren Kriminalfall inspirierten sechsteiligen Serie spielt Oliver Masucci den so genannten Säurefassmörder Raik Doormann, der Hamburg in den 1980er und 1990er Jahren in Angst und Schrecken versetzt hatte, als er Frauen entführt, gequält und ermordet hatte. Auf erste Hinweise zu seinen Taten stößt die von Angelina Häntsch gespielte Opferbetreuerin und spätere Mordkommissarin, die allerdings zunächst mit ihrem Verdacht - wie so viele Frauen im Polizeidienst zu dieser Zeit - nicht ernst genommen wird. Schlussendlich kommt sie Doormann aber auf die Spur.

In weiteren Rollen sind u.a. Sylvester Groth, Wolf Danny Homann, Valentina Sauca, Thomas Lawinky, Nikola Kastner, Ulrike Willenbacher, Bernhard Conrad und Christian Beermann zu sehen.

