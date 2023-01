Monsterklassiker-Update in Arbeit

Ein Update von Warners Monsterklassiker "Formicula" ist in der Planung. Komponist Michael Giacchino, Oscar-prämiert für die Musik von "Oben", will damit sein Regiedebüt geben.

Ein Update von Warners Monsterklassiker Formicula" ist in der Planung. Komponist Michael Giacchino, Oscar-prämiert für die Musik von Oben", will damit sein Regiedebüt geben. Er erzählt die Geschichte um aggressive Riesenameisen, die Kalifornien bedrohen und damals die Angst vor einem Atomkrieg spiegelte, im Sinne der gefühlten Bedrohung durch Immigration neu. Er inszenierte bereits das Disney+ Special Werewolf by Night" den Kurzfilm "Monster Challenge" und eine Episode von Paramount+' "Star Trek: Short Treks". Sein Bruder Anthony Giacchino, ebenfalls Oscar-prämiert für die Kurzdoku "Collette" soll zum Produzententeam gehören.

Michael Giacchino, der u.a. auch die Scores zu den großen Studiotiteln Spider-Man: No Way Home" und The Batman" schrieb und für J und Steven Spielberg arbeitete, wird auch die Musik für das Remake des Filmes von Gordon Douglas aus dem Jahr 1954 liefern.