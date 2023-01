REVIEW STREAMING: "Der denkwürdige Fall des Mr Poe"

Nach gewohnt kurzem Kinoeinsatz startet Netflix morgen seine erste große Filmproduktion des Jahres: In Scott Coopers Der denkwürdige Fall des Mr Poe" erhält Christian Bale bei der Lösung eines bizarren Mordfalls Unterstützung von ungewöhnlicher Seite. Und sonst? Steht alles in unserer Besprechung.

In seinen Romanen lässt Louis Bayard den legendären Detektiv Vidocq ein Geheimnis um den Sohn von Marie-Antoinette lösen, erlebt der künftige US-Präsident Theodore Roosevelt mit seinem Sohn Abenteuer im Amazonasdschungel oder wird der junge Abraham Lincoln in ein Liebesdreieck verwickelt. Oder eben der junge Edgar Allan Poe wird, wie im Fall von "Der denkwürdige Fall des Mr Poe", dem bekanntesten Buch des 59-jährigen Amerikaners aus dem Jahr 2006, in einer Eliteschule für Kadetten im Jahr 1830 von einem brillanten Kriminalisten als Partner für die Aufklärung eines bizarren Mordes an Bord geholt. Ein Krimi im Stil anderer Bestseller wie "Die Einkreisung" oder "The List of Seven" also, in denen reale Figuren der Zeitgeschichte in die Auflösung fiktiver Gewaltverbrechen involviert werden - längst ein eigenes literarisches Subgenre und stets eine Steilvorlage für stimmungsvolle Filmadaptionen.

Scott Coopers dritte Zusammenarbeit mit Christian Bale nach "Auge um Auge - Out of the Furnace" und Feinde - Hostiles", seine erste Regiearbeit seit dem effektiven Horrorfilm Antlers", ist dem Wesen nach ein Whodunnit, eine vertrackte Mördersuche, wie sie in den letzten Jahren durch Kenneth Branaghs Poirot-Adaptionen und Rian Johnsons "Knives Out Mysteries" wieder populär gemacht wurde. Aber natürlich, die Beteiligung Bales mag dafür ebenso Indiz sein wie der Einsatz des für seine abgründigen Schreckensgeschichten bekannten Poe als einer der Protagonisten, auch ein ganz anderes Kaliber, eine düstere Reise ins Herz der Finsternis, eine Erforschung schwärzester Seelenspalten, eine tiefgekühlte Ballade über Schmerz, Verlust und Schuld. Die ersten, monochromen Bilder bestätigen die Vermutung. Wenn es überhaupt eine Farbe in die eisigen Winterlandschaften schafft, die doch nur abbilden, wie es tief im Innern der handelnden Figuren aussieht, dann ist es Rot, als Farbakzent oder natürlich, wenn Blut fließt, was öfters der Fall ist.

Aber "Pale Blue Eye", so der Originaltitel, ist kein Film, der es auf Effekte oder cheap thrills anlegt. Vielmehr ist er bisweilen so bierernst und darauf versessen, seiner Prämisse gerecht zu werden, immer auf eine handwerklich hochwertige und kompetente Weise wohlgemerkt, dass die Geschichte selbst einzufrieren droht. Der eine oder andere Kick hätte nicht geschadet, während Christian Bale als der von den leitenden Offizieren der Kadettenschule West Point beauftragte Augustus Landor nicht nur der Ermordung eines jungen Kadetten nachgeht, dem nach dem Erhängen an einem knorrigen Baum außerhalb der Schule das Herz aus dem Leib geschnitten wurde, sondern auch die zentnerschwere Last mit sich trägt, dass seine geliebte Tochter freiwillig aus dem Leben geschieden ist. So dauert es eine Weile, bis "Der denkwürdige Fall des Mr Poe" wirklich denkwürdig wird, die komplexe Erzählung ihre wahre filmische Wucht entfalten kann.

Bis dahin freut man sich an den namhaften Schauspielern, die sich die Klinke in die Hand geben: Toby Jones, Timothy Spall, Lucy Boynton oder Gillian Anderson erhalten Gelegenheit zu glänzen, und sogar der zur Zeit des Drehs 91-jährige Robert Duvall schaut auf einen Gastauftritt vorbei. Über allem aber thronen Christian Bale und der dank seiner ungewöhnlichen Physiognomie perfekt als Edgar Allan Poe besetzte Harry Melling, bekannt als Dudley Dursley in den "Harry Potter"-Filmen, aber längst auch ein wohlgelittener Charakterschauspieler, zuletzt überzeugend mit prägnanten Leistungen in The Ballad of Buster Scruggs" oder "Macbeth": Ihre gemeinsamen Auftritte geben dem Film seinen Herzschlag, der schließlich doch immer lauter wird bis zu einer erschütternden Auflösung, die den Figuren und dem Publikum den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ganz neue Abgründe sichtbar macht in diesem erwachsenen Film für ein erwachsenes Publikum, der nach unauffälliger Kinoauswertung nunmehr als erstes Filmhighlight 2023 bei Netflix startet.

Thomas Schultze