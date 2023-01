KOMMENTAR: Told ya!

Wer mittlerweile betagter ist und schon eine Weile das Geschehen in der Branche begleitet, der kennt die unglaublichen Erfolge von James Cameron nicht nur vom Hörensagen, sondern hat sie hautnah miterlebt und kommentiert. Was einem den nötigen Langmut gegeben haben mag, mit entspannter Zuversicht auf den 68-jährigen Kanadier und seinen Avatar: The Way of Water" zu setzen, während man sich noch landauf, landab das Maul darüber zerriss, diesen Film bauche nun wirklich keiner, und er werde niemanden interessieren. Erfreulich ganz besonders für die Kinos weltweit, Recht behalten zu haben. Told ya! Niemals sollte man gegen James Cameron wetten. Schon 1997 hatte die ganze Branche gewusst, dass "Titanic" Schiffbruch erleiden würde. Ein Film, der für damalige Verhältnisse so teuer war, dass selbst das Vertrauen von Fox ins Wanken gekommen war und man im Austausch für die US-Rechte Paramount als Partner ins Boot holte.

In der Melrose Avenue lachen sie heute noch über diesen Coup. Damals mit 600 Mio. Dollar der erfolgreichste Filme aller Zeiten an den US-Kinokassen, in Deutschland mit 18 Mio. verkauften Tickets und einem Einspiel von 126 Mio. Dollar immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten.

Das gleiche Spiel elf Jahre später, als Cameron das Publikum erstmals auf die von ihm erschaffene Wunderwelt Pandora schickte, diesmal mit der Fox als alleinigem Studiopartner - dort hatte man die Lektion nach "Titanic" gelernt:

Niemals gegen Cameron wetten! Aber natürlich erst einmal wieder lautes Gezeter: Viel zu teuer, viel zu lang, was soll das doofe 3D, wen sollen diese blauen Wesen denn interessieren. Bis heute ist "Avatar - Aufbruch nach Pandora" der mit 2,9 Mrd. Dollar Einspiel erfolgreichste Film aller Zeiten, in Deutschland ist es der bislang letzte Film, der mehr als zehn Mio. Besucher anlocken konnte.

Entsprechend konnte man schmunzelnd verfolgen, wie eine neue Generation von Brancheninsidern hämisch über "Avatar: The Way of Water" ablederte, selbst nach den Pressevorführungen. Spätestens da hätte allen klar sein sollen, dass aller guten Dinge drei sein werden. Dass es James Cameron wieder gewuppt hat. Der Film liefert, perfekt geschrieben, perfekt erzählt, mit einem perfekten emotionalen Ansatz. Und mit Bildern, die tatsächlich staunen lassen, weil man so etwas noch nie gesehen hat. Sollen die anderen doch weiter lästern und klug daherreden, im Zusammenhang mit dem Film lieber über ein paar marode Projektoren in Japan schreiben anstatt vom großen Glück, das er den Kinos und offenbar dem Publikum beschert. Die unerreichbar erscheinenden zwei Mrd. Dollar Umsatz, die sich Cameron selbst frech als Messlatte für den Erfolg gelegt hatte und die so unerreichbar schienen? Gar nicht mehr so weit weg.Oder wie er selbst sagen könnte: Told ya!

Thomas Schultze, Chefredakteur