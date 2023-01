Benedict Cumberbatch Netflix-Serie "Eric" im Gespräch

Benedict Cumberbatch soll in finalen Verhandlungen um die Hauptrolle in der Miniserie "Eric" von Abi Morgan stehen, die für Netflix entsteht.

Benedict Cumberbatch soll in finalen Verhandlungen um die Hauptrolle in der Miniserie "Eric" stehen, die für Netflix entsteht. Der Sechsteiler spielt in den Achtzigerjahren und handelt von einem Puppenmacher und erfolgreichen Puppenspieler, dessen Leben aus den Fugen gerät, als sein Sohn verschwindet. Mit seinem einzigen Gefährten, einer über zwei Meter großen Puppe, macht er sich auf, um diesen zu suchen. Die Besetzung Cumberbatchs hat "Variety" berichtet.

Die Serie stammt von Autorin Abi Morgan, die hinter TV-Stoffen wie "Sex Traffick" und "The Hour" oder hinter Filmen wie "Die Eiserne Lady" und "Suffragette - Taten statt Worte" steht. Als Regisseurin ist Lucy Forbes an Bord.