Kinoschließungen in Baden-Württemberg

Die FFA-Halbjahresbilanz für 2022 hatte bei ihrer Veröffentlichung Ende August mit einer durchaus unerwarteten Tatsache aufgewartet - denn gegenüber dem Gesamtstand zum Ende des letzten Jahres vor der Pandemie war die Zahl der Spielstätten von 1734 auf 1743 gestiegen. Allerdings hatte FFA-Vorstand Peter Dinges mit Blick in die von neuen Krisen begleitete Zukunft schon damals verlauten lassen, dass - wenngleich er vorsichtig optimistisch sei - kommende, "schmerzliche Entwicklungen" nicht ausgeschlossen werden könnten.

Nun, eine Schließungswelle setzte - trotz massiver Sorgen angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (insbesondere der enormen Energiepreise) - auch in den Wintermonaten bislang nicht ein, dafür steuert mit Avatar: The Way of Water" ein Film auf Besuchszahlen zu, wie man sie in der Pandemiezeit in Deutschland bislang noch nicht zu sehen bekam. Was nach schwachen (WM-)Wochen auch dringend nötig war und was nicht darüber hinwegtäuscht, dass die Tentpole-Fokussierung ein Problem ist. Wobei das "Avatar"-Sequel unter anderem dank seiner Lauflänge und der Einsatzkonditionen auch überdurchschnittlich viel Platz auf den Leinwänden in Anspruch nahm und nimmt. Dennoch: Dieser Megahit ist für sich genommen ein Signal, wie man es sich schöner zum Start eines neuen Jahres kaum hätte wünschen können.

Was man sich hingegen nicht wünschen mochte, sind Betriebsaufgaben - doch zuletzt häuften sich die schlechten Nachrichten aus Baden-Württemberg.

Schon Ende November ging der Vorhang (über den das Haus tatsächlich verfügte) zum letzten Mal im Kino Bietigheim in der Kleinstadt Bietigheim-Bissingen auf, die Betreiber Karin und Jürgen Graf entschieden sich zum Verkauf des im Eigentum von Jürgen Graf und seinen Brüdern stehenden Gebäudes. "Jeden Tag, an dem ich noch offen habe, mache ich Verluste", hatte Jürgen Graf gegenüber der Bietigheimer Zeitung erklärt und führte vor allem die massiv gestiegenen Energiekosten und die vergebliche Suche nach Personal als Gründe für die Schließung an. Ob womöglich ein Kino-Interessent das Gebäude übernehmen könnte, war zunächst offen, die Stadt will es laut Graf jedenfalls nicht.

Schluss ist seit gestern auch in den Kirchheimer Central-Lichtspielen. Grund ist das Auslaufen des Pachtvertrages. Wie die Esslinger Zeitung berichtet, habe sich die Betreiberfamilie Frech mit dem Eigentümer nicht über die Konditionen für eine Vertragsverlängerung einigen können. Das Verhältnis schien indes nicht das beste zu sein, schon 2014 drohte dem Kino das Aus, ein Rechtsstreit endete mit einem Vergleich über die Höhe der Miete. Immerhin: Das ebenfalls in Kirchheim gelegene, mit nur knapp 60 Plätzen aber sehr kleine, Kino Tyroler kann die Familie fortführen - sie ist selbst Eigentümerin des Gebäudes. Und man verabschiedet sich trotz schweren Herzens mit einer (französischen) Komödie vom Central: gestern lief dort Ein Triumph" zum Abschluss.

Abschied nehmen muss man leider auch von den Freiburger Friedrichsbau-Lichtspielen, einem Haus mit über 110-jähriger Geschichte, Schluss ist am 31. März, wie der SWR berichtet. Grund ist, dass sich die Eigentümerin, die Stiftungsverwaltung Freiburg, nicht über das Jahr 2030 hinaus binden will, weil dann umfangreiche Sanierungen anstünden. "Ab 2030 müssen wir es schaffen, dass wir ohne Schadenersatzforderungen der Kinobetreiber unsere Umbauarbeiten durchführen können", wird Peter Mölbert von der Stiftungsverwaltung vom SWR zitiert. Für einen Weiterbetrieb des Kinos wäre aber eine deutlich längerfristige Perspektive nötig gewesen. Wie Betreiber Ludwig Ammann darlegt, hätten notwendige Modernisierungen (u.a. bei Lüftung und Projektion) eine Investition von rund einer Mio. Euro erfordert. Aus seinen Worten spricht durchaus Bitterkeit. Man habe sich in Gesprächen mit der Stiftung wie eine "Altlast" gefühlt, die es zu entsorgen gelte. Ein wenig betroffen macht, wie sich Freiburgs Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach (SPD), der Mitglied im Stiftungsrat ist, gegenüber dem SWR äußerte: "Fraktionsübergreifend wollten alle das Kino bis 2030 und noch darüber hinaus. Aber wenn die Betreiber sagen, das Risiko ist uns zu groß, dann ist das so. Ich meine, wir können nicht alles retten in dieser Stadt."