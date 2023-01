Sky Deutschland nimmt diverse Peacock-Inhalte aus dem Angebot

Am 24. Januar 2022 startete der Streamingdienst Peacock auch bei Sky Deutschland, da beide Teil des Mutterkonzerns Comcast sind. Allerdings gab es im Vergleich zur US-Version nur ein abgespecktes Angebot, zudem wurde der Launch erst einen Tag vorab in Deutschland bekannt gegeben. Dafür verlangte Sky aber auch innerhalb des Entertainment-Pakets etwa keine Extrakosten. Nun berichten allerdings Kunden, dass Peacock-Inhalte in größerer Zahl mit dem Jahreswechsel das Sky-Angebot verlassen haben.

Das ist auch dahingehend interessant, weil seit vergangenem Oktober über einen potenziellen Verkauf von Sky Deutschland durch Comcast spekuliert wird. Mitte November 2022 tauchten die ersten Einblendungen bei Sky auf, dass diverse Peacock-Inhalte ab Januar 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Das bestätigte Sky inzwischen für die gesamte DACH-Region.

In einem offiziellen Statement heißt es: "Sky orientiert sich ständig an den Wünschen seiner Kunden und passt sein Content-Portfolio kontinuierlich an. Ab Januar 2023 werden einige Peacock-Inhalte auf der Sky Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht mehr verfügbar sein. Kunden von Sky Q und Wow in Deutschland sowie Sky X in Österreich werden diese Inhalte nicht mehr abrufen können."

Sky verweist darauf, dass vor allem Reality-Formate wie "Real Housewives Orange County" aus dem Peacock-Sortiment weiter zur Verfügung stünden. Zudem investiere die Pay-TV-Plattform 2023 vor allem in eigene Sky-Inhalte. Dagegen fehlen seit dem neuen Jahr Peacock-Serien wie "Saved By the Bell", "Bell Air" oder "MacGruber".