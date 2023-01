Iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti aus der Haft entlassen

In der Woche vor Weihnachten war die iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti wegen ihrer Solidarisierung mit der Frauenbewegung in ihrem Heimatland verhaftet worden. Jetzt wurde sie gegen Kaution aus der Haft entlassen.

Die iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti ist aus der Haft im berüchtigten Evin-Gefängnis im Norden Teherans entlassen worden. Wie berichtet, war die Schauspielerin in der Woche vor Weihnachten verhaftet worden, nachdem sie sich zuvor in zahlreichen Aktionen mit der Frauenbewegung in ihrem Heimatland sowie mit inhaftierten Filmemachern wie Jafar Panahi und Mohammad Rasoulof solidarisiert hatte.

So hatte sie beispielsweise bereits im November auf Instagram ein Foto gepostet, das sie ohne Kopftuch zeigt und sich so mit der Frauenbewegung und den Protesten, die der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Amini war im September verhaftet worden, weil sie ihr Kopftuch in der Öffentlichkeit nicht vorschriftsmäßig getragen hatte. Wenige Tage später war sie im Gewahrsam der Sittenpolizei verstorben.

"Heute wird meine Klientin, Frau Taraneh Alidoosti, aus dem Evin-Gefängnis gegen die Hinterlegung einer Kaution entlassen", gab die Anwältin der Schauspielerin, Zahra Minooei, heute via Twitter bekannt.

In einer Online-Petition hatten Regisseure und Schauspieler wie Mark Ruffalo, Pedro Almodovar, Penelope Cruz, Juliette Binoche, Alfonso Cuaron, Ken Loach, Emma Thompson, Jason Momoa, Jeremy Irons, Kate Winslet, Marion Cotillard, Ian McKellen und Isabelle Huppert die iranische Regierung zu Alidoostis Freilassung aufgefordert. In einem gemeinsamen Statement hatten u.a. die Berlinale und die European Film Academy auch ihren Protest gegen Alidoostis Verhaftung zum Ausdruck gebracht gehabt.