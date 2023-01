"Elvis" for free zum Geburtstag des King of Rock'n'Roll

In Kinos in sieben Städten in den USA (Atlanta, Chicago, Dallas, Kansas City, Los Angeles, New York und San Francisco) sowie zwei Städten in Kanada (Vancouver, Toronto) wird Baz Luhrmanns "Elvis" am 8. Januar noch einmal in den Kinos zu sehen sein - und zwar kostenlos. Am gleichen Tag, an dem der King of Rock'n'Roll seinen 88. Geburtstag gefeiert hätte, feiert das 30-minütige Special "Just A Boy From Tupelo: Bringing Elvis to the Big Screen" bei HBO Max seine Premiere.

"Wir sind dem Publikum jeden Alters, das den Film in den Kinos gesehen hat, sowie Warner Bros und den Kinobetreibern, die etwas übernommen haben, auf das man nicht unbedingt hätte wetten können, so dankbar. Ein großer Dank gilt dem Publikum, das 'Elvis' zum erfolgreichsten Original-Filmtitel des Jahres 2022 gemacht hat, und speziell den Elvis-Fans - ob jung oder alt. Das ganze 'Elvis'-Team hat zusammen mit Graceland und den Presleys auf Euch alle gehört und emsig an etwas gearbeitet, um dieses spezielle Geschenk zur Feier von Elvis' Geburtstag zusammenzustellen", erklärt Regisseur Baz Luhrmann, der im Vorfeld der Kinovorführungen am 8. Januar zusammen mit Hauptdarsteller Austin Butler eine kleine Einführung geben wird.

Neben der Rückkehr des Films in die Kinos wird es in Graceland anlässlich von Elvis' Geburtstag vier Tage lang Events wie die Ausstellung "The Making of 'Elvis'" mit Kostümen, Utensilien und anderen Gegenständen aus dem Film oder Touren von Graceland in Elvis' Geburtsort Tupelo geben.

"Elvis" hatte seit seinem Start in den USA am 24. Juni 2022 rund 286 Mio. Dollar eingespielt gehabt.