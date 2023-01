Disney zum siebten Mal in Folge globaler Kino-Marktführer

Das Jahr 2015 bleibt der deutschen Kinobranche natürlich vor allem deshalb im Gedächtnis, weil es hierzulande ein historisches Rekordjahr war. Gleichzeitig war es das Jahr, in dem Star Wars: Das Erwachen der Macht" anlief - der (nicht inflationsbereinigt) nach wie vor umsatzstärkste Film in den USA mit 937 Mio. Dollar Boxoffice bei weltweiten Einnahmen von über zwei Mrd. Dollar. Ironischer Weise war 2015 aber auch das bislang letzte Jahr, in dem sich Walt Disney nicht die weltweite Umsatzkrone unter den Studios aufsetzen durfte - was 2022 nun zum siebten Mal in Folge der Fall war, mit einem Abstand von rund einer Milliarde zum Zweitplatzierten.

Ersten Schätzungen zufolge hat Walt Disney die Marke von fünf Milliarden globalem Boxoffice nur denkbar knapp verpasst; 4,9 Mrd. Dollar standen nach dem Neujahrs-Wochenende zu Buche. Damit haben die Filme von Walt Disney nicht nur zum achten Mal binnen eines Jahres mehr als vier Mrd. Dollar eingespielt; das Studio konnte sein Vorjahresergebnis von 2,9 Mrd. Dollar auch um rund zwei Mrd. Dollar verbessern.

Der erfolgreichste Disney-Titel des vergangenen Jahres kommt von 20th Century Studios und benötigte nicht einmal drei ganze Wochenenden, um bis 31. Dezember über 1,3 Mrd. Dollar - oder deutlich über ein Viertel des Gesamtergebnisses - zu erzielen: "Avatar: The Way of Water".

Das global Ergebnis teil sich in rund zwei Mrd. Dollar in Nordamerika und rund 2,9 Mrd. Dollar im Rest der Welt auf. Im Heimatmarkt errang Disney (ebenfalls als Marktführer) einen Marktanteil von geschätzten 27 Prozent; vier Filme landeten in der Top Ten: "Avatar: The Way of Water", Black Panther: Wakanda Forever", Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und Thor: Love and Thunder". Zwei weitere Filme starteten in den USA und Kanada auf der Topposition: Tod auf dem Nil" und Barbarian" - letzterer Film blieb eine Kinoauswertung in Deutschland verwehrt, hier startete der Film direkt auf Disney+.

Die genannten vier Toptitel schafften es jeweils auch in die globalen Top Ten, auch wenn "Avatar: The Way of Water" der einzige Titel ist, der den Meilenstein der Boxoffice-Milliarde erreichte, "Doctor Strange in the Mulitverse of Madness" kam als erfolgreichster von drei Neustarts aus dem MCU mit knapp 956 Mio. Dollar aber zumindest in die Nähe. Der letzte (nahezu doppelte) MCU-Milliardär kam von Sony mit Spider-Man: No Way Home", an dem Disney aber auch kräftig mitverdiente.

Obwohl Walt Disney sich die weltweite Marktführerschaft mit gerade einmal 16 Kinostarts sicherte, blieb auch dieses Studio 2022 nicht von Enttäuschungen verschont - wobei man annehmen darf, dass der Misserfolg von Strange World" (der in Deutschland aber immerhin rund 260.000 Besuche schaffte) nicht ganz unerwartet kam, zu frühzeitig hatte Disney diesen Film im Streit um Auswertungsfristen aus den französischen Kinos abgezogen. Wo die Performance von "Avatar: The Way of Water" übrigens sogar jene aus Deutschland noch klar in den Schatten stellt - nach dem dritten Wochenende waren schon rund 7,5 Mio. Besuche gezählt...

Aus deutscher Sicht beendete der in ein schwieriges (WM-)Umfeld gestartete "Black Panther: Wakanda Forever" leider eine einmalige Erfolgsserie: als erstes MCU-Sequel, das seinen Vorgänger nicht übertreffen konnte. Wobei man in diesem Fall von einer Enttäuschung auf sehr hohem Niveau sprechen muss, immerhin stehen für den hierzulande am wenigsten populären MCU-Titel des Jahres (und den einzigen, der es nicht in die Top Ten schaffte) noch fast 1,5 Mio. Besuche zu Buche.

Ironischer Weise zählt schon der fünfterfolgreichste Disney-Start des Jahres eher zu den Enttäuschungen - zumindest gemessen an der bisherigen Stärke der Marke. Lightyear" brachte rund 226 Mio.Dollar ein - von denen mehr als die Hälfte aus den USA und Kanada stammte. Hervorheben kann man aber, dass Disney keine Zensuren an dem Film übte, um ihn vor einem Boykott in etlichen Märkten zu bewahren.

Hinter Walt Disney schaffte Universal den zweiten Platz mit einem globalen Einspiel von rund 3,9 Mrd. Dollar, von denen etwa 1,65 Mrd. auf den nordamerikanischen Markt und gut 2,25 Mrd. auf den Rest der Welt entfielen. Universal konnte zwei Titel in der weltweiten Top Ten platzieren: den Boxofficemiliardär Jurassic World: Ein neues Zeitalter" und Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der in Deutschland kurz vor Jahresende noch von "Avatar: The Way of Water" als besuchsstärkster Neustart des Jahres abgefangen worden war.