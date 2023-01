Italien: 15,3 Mio. Unique SvoD-User

Die Zahl der Unique User von SVoD-Plattformen in Italien ging im September 2022 auf 15,3 Mio. zurück.

Die Zahl der Unique User von SVoD-Plattformen in Italien belief sich im September 2022 auf 15,3 Mio., was einem Rückgang von 287.000 Nutzern im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies teilte die italienische Kommunikationsbehörde AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ) mit. Inwieweit die Einheit Unique User mit zahlenden Abonnenten korreliert, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Netflix hatte demnach im Durchschnitt 8,9 Mio. Unique User (plus 4,2 Prozent), gefolgt von Prime Video mit 6,4 Mio. (plus11,5 Prozent), Disney+ mit 3,4 Mio. (plus 41,7 Prozent) und DAZN mit 2,4 Mio. (plus 1,7 Prozent).

Die Zeit, die die Abonnenten auf den wichtigsten SVoD-Plattformen verbrachten, sank im Vergleich zum September 2021 um 15,3 Prozent.

Kostenlose VoD-Plattformen hatten durchschnittlich 38 Mio. Unique User (plus eine Mio.), angeführt von News-Portalen der Mediaset-Gruppe (23,5 Mio.), Sky TG24 (9,4 Mio.) und RaiPlay (7,9 Mio.).