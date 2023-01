Iris Berben im Synchronstudio für "Wo ist Anne Frank"

Am 23. Februar startet Farbfilm Verleih den Animationsfilm "Wo ist Anne Frank" in den deutschen Kinos. Jetzt sind die Synchronarbeiten beendet worden.

Vor Kurzem wurden die Synchronarbeiten zur deutschen Sprachfassung von Ari Folmans Wo ist Anne Frank" beendet. Im Zentrum des Animationsfilms steht Kitty, die imaginäre Freundin von Anne Frank, der sie in ihrem Tagebuch zwei Jahre lang schreibt. In "Wo ist Anne Frank" erwacht Kitty zum Leben. Sie macht sich auf die Suche nach Anne und ihrer Familie und folgt dabei Annes Spuren von dem Hinterhaus in Amsterdam, wo sich die Familie Frank versteckt gehalten hatte bis ins Konzentrationslager Bergen-Belsen, wo Anne Frank getötet worden war.

In der deutschen Synchronfassung leiht u.a. Iris Berben Anne Franks bester Freundin Hanneli Goslar ihre Stimme.

"Wo ist Anne Frank" feiert am 26. Januar in Berlin sowie am 28. Januar in Frankfurt am Main in Anwesenheit des Regisseurs Ari Folman seine Premieren und wird von Farbfilm Verleih am 23. Februar in die Kinos gebracht.