Kaufcharts: Das Ende am Ende

In den DVD- und Blu-ray-Kaufcharts für Kalenderwoche 52 kam es noch einmal zu einem großen Revirement an der Spitze beider Rankings. Gewinner der Woche war eindeutig der Horrorfilm "Halloween Ends", in dem noch einmal Jamie Lee Curtis zu sehen ist. Der Universal-Titel stieg nicht nur auf Rang eins der Blu-ray-Charts ein, sondern belegt mit weiteren Produktfassungen auch die Positionen vier, neun und elf. Gleichzeitig war "Halloween Ends" der einzige Titel, der überhaupt Eingang in die Top-50 fand. Platz zwei belegt "Top Gun Maverick", die Serie "House of the Dragon" hält sich beachtlich auf Platz drei. "Guglhupfgeschwader" fällt von der Eins auf die Fünf zurück.

In der DVD-Auswertung steigt "Halloween Ends" ebenfalls auf Rang eins, gefolgt von "Guglhupfgeschwader" und "House of the Dragon".

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf