Alina Kemper ist neue politische Referentin der SPIO

Seit Jahresbeginn ist Alina Kemper neue politische Referentin der SPIO. Das gab der Verband jetzt bekannt. Die 28-Jährige hatte in Passau Governance and Public Policy sowie in Göttingen Globale Politik studiert und fungierte zuletzt in der Bundesgeschäftsstelle der Mittelstands- und Wirtschaftsunion als Referentin für Politik und Öffentlichkeitsarbeit und Redakteurin.

Bei der SPIO wird Kemper zusammen mit dem Beauftragten der SPIO, Heiko Wiese, die nationalen filmpolitischen Themen des Verbandes verantworten und Ansprechpartnerin für die SPIO-Mitglieder und die politischen Entscheidungsträger*innen sein. Sie berichtet an den SPIO-Präsidenten Christian Sommer, der über den Neuzugang sagt: "Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit Frau Kemper eine kommunikationsstarke, kulturbegeisterte und gut vernetzte Kommunikations- und Wirtschaftsexpertin gewinnen konnten."