"Totenfrau"-Produzenten: "Zeit der Exklusivität neigt sich dem Ende zu"

Benito und Wolfgang Mueller von Barry Films haben mit Thomas Hroch von Mona Film die Bestseller-Verfilmung "Totenfrau" für Netflix und den ORF gestemmt, die am heutigen 5. Januar beim Streamingdienst startet. Ein Kooperationsmodell, das laut den Produzenten wieder eine rosige Zukunft hat.

Als Produzenten haben Sie, Benito und Wolfgang Mueller, auch an den Drehbüchern zur Serie "Totenfrau" mitgeschrieben. Wollten Sie dabei so nah wie möglich an der Vorlage von Bernhard Aichners Bestseller bleiben?

WOLFGANG MUELLER: Es ist bei einer Adaption oft so, dass man sich am Anfang relativ weit von der Romanvorlage entfernt und bestimmte Details ausprobiert. Gleichzeitig ist es am Ende oft so, dass man wieder nah am Buch ist. Bei uns war das nicht anders. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir die Vorlage in ihrem Geiste erhalten haben. Und doch ist es ein eigenständiges filmisches Werk.

BENITO MUELLER: Es ist einer der Gründe, warum man Romanadaptionen macht: Man hat eine Vorlage, die offensichtlich funktioniert. Das ging vielen Leuten im Prozess unserer Serie so, dass sie beim Lesen sofort die Stärke der weiblichen Hauptfigur realisierten. Es ist eine große Hilfe in der Entwicklung, wenn man solch eine Vorlage hat, auf die man immer wieder zurückfallen kann, falls man sich verläuft oder etwas ausprobiert, das nicht funktioniert. Diesen Luxus hat man nicht, wenn man ein Original-Drehbuch entwickelt.

In der Serie geht es um eine Bestatterin, deren Ehemann brutal ermordet wird und die sich dann auf einen Rachefeldzug begibt. Was ist das Besondere an der Vorlage, was Sie sagen ließ, dass das noch nicht so erzählt wurde?

WOLFGANG MUELLER: Die Figur hat den Stoff ausgemacht. Sie hat alle an Bord gebracht. Die von Anna Maria Mühe gespielte Blum-Figur lebt in der Realität und hat einen Alltag wie viele andere Menschen auch. Dann verfängt sie sich aber in einer Spirale aus Gewalt und Rache. Das Spannende daran ist, dass sie trotzdem noch diese Realität und diesen Alltag beibehalten muss.

THOMAS HROCH: Das war auch der Schlüsselpunkt für uns und Kai Finke von Netflix, dass wir da eine Figur haben, die in dieser Form noch nicht erzählt worden ist. Und mit Anna Maria Mühe haben wir eine Schauspielerin gefunden, die all die Facetten, Höhen und Tiefen der Blum perfekt verkörpert. Es bestand am Anfang die Gefahr, dass wir eine Frau zeigen, die Rache übt und das Publikum die Sympathie an dieser Figur verliert. Klar, sie rächt ihren Mann. Aber es hätte den Moment geben können, dass der Zuschauer die emotionale Bindung zu ihr verliert. Die Empathie über den Cast und in den Drehbüchern zu halten, ist uns gut gelungen.

BENITO MUELLER: Es ist die angesprochene Dichotomie von Bernhard Aichners Figur: Blum ist nicht nur Mutter, sondern auch Bestatterin. Alles, was in der Serie passiert, passiert in dieser gelebten Realität. Spannend für das Publikum sind auch die tiefen Abgründe, die sie als Figur haben darf. Man lernt sie erst im Laufe der Geschichte kennen. Und dabei ist es eine Freude zu sehen, wie andere sie unterschätzen. Denn sie ist schon eine Art Naturgewalt, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte.

Die Serie besitzt einen Krimi-Plot, touristisch sehr ergiebige Landschaften und mit Anna Maria Mühe in der Hauptrolle eine vor allem auch im Fernsehen sehr beliebte Schauspielerin. Warum ist das Format in Deutschland bei Netflix zu sehen und nicht zum Beispiel bei ARD oder ZDF?

WOLFGANG MUELLER: Für uns war die Kombination aus Netflix und ORF eigentlich immer die Wunschkombination, weil Benito und ich ja viel im internationalen Bereich arbeiten. Uns war immer daran gelegen, für diesen Stoff eine möglichst große Verbreitung zu finden. Das Buch hat eine ungewöhnliche Karriere gemacht, ist in 15 Länder übersetzt worden, was bei deutschen Titeln eher selten passiert. Unter anderem gehört auch die USA als Buchmarkt dazu. Umso froher waren wir, als Netflix und der ORF diesen Stoff auch wollten.

THOMAS HROCH: Als touristische Landschaften empfinde ich unsere Settings nicht, denn wir haben gerade versucht, nicht touristisch zu sein. Wir haben absichtlich gemeinsam mit dem Regisseur Locations gewählt, um das Karge der Gegend zu betonen.

WOLFGANG MUELLER: Wir haben wirklich antitouristische Orte und Locations für die Serie gesucht. Orte nach dem Massentourismus, in dieser Zwischenphase, wo der Schnee zum Teil schon wieder weg ist und alle sich wundern, wie anders die Orte nach dem Ansturm wirken.

Netflix und der ORF arbeiteten schon erfolgreich bei der Serie "Freud" zusammen. Wie viel Zukunftspotenzial sehen Sie als Produzenten in diesem Kooperations-Modell?

THOMAS HROCH: Der ORF hat am 7., 10. und 14. November sehr erfolgreich mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 22 Prozent "Totenfrau" bereits ausgestrahlt - zwei Folgen hatten sogar einen Marktanteil von 26 Prozent erreichen können und seit 15 Jahren hatte der ORF noch nie so viele positive "Anrufe". Am 15. November hat dann Netflix in Österreich gelaunched und konnte sich in den ersten Tagen konstant unter den Top-3 behaupten. Wir sehen ein großes Zukunftspotenzial. Für uns Produzenten hat die Kooperation mit Netflix und ORF toll funktioniert. Jeder konnte sich auf den anderen verlassen. In den Gesprächen sowohl mit Kai Finke (Netflix) als auch Andrea Bogad-Radatz (ORF) haben wir festgestellt, dass beide die Intensität solcher Zusammenarbeiten erhöhen wollen.

Das gilt dann auch ganz konkret für Ihre Mona Film?

THOMAS HROCH: Klar, das ist natürlich jetzt ein Vorteil für die österreichischen Produzenten. Wir planen und entwickeln natürlich auch schon die zweite Staffel von "Totenfrau", weil wir hoffen, dass wir im Erfolgsfall weitererzählen können. Die Roman-Vorlage ist eine Trilogie.

WOLFGANG MUELLER: Ich kann nur bestätigen, was Thomas sagt. Wir bei Barry Films glauben, dass es die Kooperationen von Streamern und klassischen TV-Sendern stärker geben wird. Die Zeit der großen Exklusivität neigt sich wahrscheinlich dem Ende zu oder kann nicht mehr in der Form durchgehalten werden. Wir sehen das auch an verschiedenen anderen Konstellationen und Modellen, an denen wir arbeiten, wie offen dabei inzwischen die "herkömmlichen" TV-Sender sind und wie sich eine Bereitschaft für eine Zusammenarbeit entwickelt hat.

BENITO MUELLER: Es deutet auch auf eine inhaltliche Annäherung hin. Am Anfang gab es von Seiten der Streamer eine starke Abgrenzung. Man wollte anders sein als das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Aber die Öffentlich-Rechtlichen wie der ORF haben gleichzeitig jahrzehntelange Erfahrung gesammelt, was das Publikum mag. Sie haben vor allem auch die Kapazität in der Entwicklung von solchen Stoffen. "Totenfrau" war dahingehend hoffentlich eine vorteilhafte Zusammenarbeit, sowohl für Netflix wie auch für den ORF.

Gibt es über eine potenzielle zweite Staffel von "Totenfrau" hinaus Projekte in einer ähnlichen Konstellation für Barry Films?

BENITO MUELLER: Wir sprechen natürlich sehr oft mit Thomas und der Mona Film.

THOMAS HROCH: Genau, wir entwickeln gerade und schauen dann. Man schüttelt ein Projekt wie "Totenfrau" nicht einfach so aus dem Ärmel. Es ist immer eine Herausforderung, ein Projekt zu finden, das für beide Seiten genau passend ist. Netflix schaut natürlich, was sie im deutschsprachigen und im internationalen Markt an Formaten in der Entwicklung haben. Der Streamingdienst hat meiner Meinung nach auch ein bisschen die Strategie geändert. Es ist sicherlich eine Schwierigkeit heute bei der eigenen Entwicklung zu sehen, für welchen Stoff und welches Genre gerade Bedarf besteht. Bei "Totenfrau" waren wir zur richtigen Zeit da und konnten auch mit der Romanvorlage relativ schnell ein gutes Gesamtpaket anbieten. Den gemeinsamen Nenner bei Projekten mit unterschiedlichen Senderpartnern zu finden, ist immer eine Herausforderung.

Früher konnten Stoffe für Streamer gar nicht spitz genug sein. Jetzt scheinen die Line-ups deutlich stärker auf den Mainstream abzuzielen. Merken Sie das auch auf Produzentenseite?

BENITO MUELLER: Ja, das beobachtet man zum Beispiel auch in den USA. Dort gab es die Kabelsender in den 1990er-Jahren. Die machten genau denselben Zyklus durch, den jetzt auch die Streamer durchmachen. Zuerst mussten sie genau das machten, was die normalen Sender nicht angeboten haben. HBO punktete mit nackter Haut und Gewalt. Bei den Streamern nehmen die Abonnentenzahlen zu. Man muss mit den Formaten nun einfach mehr Menschen gleichzeitig ansprechen.

Gab es Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten?

THOMAS HROCH: Wir waren noch voll in der Corona-Zeit. Das war sowieso für uns alle eine Schwierigkeit. Aber wir sind bei dieser Produktion relativ gut durchgekommen. Ursprünglich wollten wir einen Teil der Serie in der Tschechei drehen. Wegen Corona haben wir uns dann aber doch dazu entschieden, komplett in Österreich zu drehen.

WOLFGANG MUELLER: Wir haben den Writers Room in den ehemaligen Produktionsräumen von "The Queen's Gambit" in Berlin organisiert. Als es dort losgehen sollte, wurde der Lockdown verhängt. Da stellten wir uns innerhalb von Stunden so um, dass die Autoren aus Wien, Los Angeles und Berlin sich alle auf Zoom trafen. Es entstand eine Atmosphäre, die wirklich einmalig war.

BENITO MUELLER: Und es wurde auch zu einer Corona-Bewältigungsgruppe, wo man immer erst einmal die erste halbe Stunde über die aktuelle Lage sprach.

Wie sind Sie drei miteinander ausgekommen?

WOLFGANG MUELLER: Für uns war es ein riesiges Glück, mit Thomas Hroch und seinem Team arbeiten zu dürfen. Uns fehlte ja die Erfahrung einer filmischen Koproduktion zwischen Österreich und Deutschland.

THOMAS HROCH: Wir bei der Mona Film hatten kurz davor noch die Serie "Euer Ehren" gedreht, wo wir mit dem Produzenten Al Munteanu von SquareOne Production zusammengearbeitet haben, der auch den Weltvertrieb für "Totenfrau" übernahm. Wie bei "Euer Ehren" konnten wir auch bei "Totenfrau" voll und ganz auf unsere Partner vertrauen. Benito und Wolfgang haben die kreative Phase übernommen. Hier konnte ich ihnen voll vertrauen und musste mich daher nicht so intensiv einbringen wie bei unseren eigenen Produktionen. Das half natürlich wunderbar angesichts der anderen Event-Serien von uns und der Corona-Problematik. Ich glaube auch, dass wir da eine Partnerschaft für die Zukunft gefunden haben. Bei weiteren zukünftigen Produktionen ist es gut zu wissen, dass es da einen verlässlichen Partner gibt.

Das Interview führte Michael Müller