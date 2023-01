"Avatar" erstrahlt schon jetzt in Platin

"Avatar: The Way of Water" setzt seinen Siegeszug ungebremst fort: Schon kurz nach dem Jahreswechsel hat der Mitte Dezember gestartete Film in Deutschland die fünfte Besuchsmillion voll gemacht - und damit den ersten Bogey in Platin seit November 2021 errungen.

Das neue Jahr ist noch jung - doch Avatar: The Way of Water" hat keine Zeit damit verloren, in Deutschland gleich den nächsten Meilenstein zu erreichen. Schon am 14. Auswertungstag hatte der Megahit in Deutschland die dritte Besuchsmillion erreicht und sich damit einen Bogey in Gold gesichert gehabt. Gerade einmal eine Woche später ist nun bereits die nur selten vergebene Auszeichnung in Platin fällig - denn kurz nach seinem dritten Wochenende hat "Avatar: The Way of Water" gestern bereits die Marke von fünf Mio. deutschen Kinobesuchern überschritten.

Der Bogey in Platin war zuletzt im November 2021 an Keine Zeit zu sterben" gegangen, der sich die renommierte Auszeichnung kurz nach seinem fünften Auswertungswochenende verdient hatte. Das Gesamtergebnis dieses mit Abstand besuchsstärksten Films seit Ausbruch der Pandemie (das tatsächlich beinahe 1:1 jenem des populärsten Titels 2019, Die Eiskönigin 2", entsprach) wird "Avatar: The Way of Water" - der sich übrigens schon jetzt in die Top Ten der umsatzstärksten Kinofilme der Geschichte in Deutschland vorgearbeitet hat - übertreffen, die sechste Besuchsmillion könnte schon in der morgen beginnenden Auswertungswoche erreicht werden.

Auch weltweit ist "Avatar: The Way of Water" auch nicht zu bremsen. Die jüngsten vorliegenden Zahlen sehen ihn bei gut 1,44 Mrd. Dollar globalem Umsatz, damit wird Top Gun Maverick" (1,49 Mrd. Dollar) in diesen Tagen überflügelt werden. Gleichzeitig wurde erstmals seit Spider-Man: No Way Home" (knapp 1,92 Mrd. Dollar Gesamtergebnis) außerhalb der USA wieder ein Milliarden-Boxoffice erzielt.

In Deutschland war "Avatar: The Way of Water" zuvor innerhalb von weniger als zweieinhalb Wochen zum umsatz- und besuchsstärksten Film des Jahres 2022 avanciert.