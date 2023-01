Netflix-Charts: Analyse "1899"-Absetzung + "Witcher"-Prequel-Flop

Dass die deutsche Serie "1899" von den "Dark"-Machern Baran bo Odar und Jantje Friese nicht um eine zweite Staffel verlängert wurde, wie die beiden am Montag auf Instagram bekannt gaben, zeigt, wie knallhart inzwischen Netflix kalkuliert. Die Wochencharts-Kolumne begleitete das Format vielleicht etwas zu sehr durch die deutsche Brille. Aber die Fakten hätten durchaus eine Staffel-Verlängerung zugelassen: "1899" ist mit mehr als 240 Millionen Stunden und umgerechnet knapp 36 Millionen Haushalte im ersten Monat die 13. erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie 2022, die in ihren ersten zwei Wochencharts in 90 Ländern in der Top Ten stand.

Ein Vergleich: Im Jahr 2020 stellte die erste Staffel der deutschen Serie "Barbaren" mit 37 Millionen erreichten Haushalten den damaligen Rekord als erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie auf. Bei "Barbaren" sahen im ersten Monat 37 Millionen Haushalte für mindestens zwei Minuten mal rein. Die umgerechneten 36 Millionen Haushalte von "1899" hätten mit der erreichten Stundenzahl aber die gesamte Staffel durchsehen können. Ganz offensichtlich reichte das bei einem kostspieligen Budget von kolportierten 50 Millionen Euro nach den aktuellen gestrengen Richtwerten nicht mehr aus.

Der Streamingdienst überlegt sich beim Erobern von neuen Abonnenten-Schichten inzwischen ganz genau, welche Serien überhaupt noch verlängert werden. Selbst bei einem Serienformat wie Neil Gaimans Comicbuch-Adaption "The Sandman", die mit mehr als 330 Millionen Stunden die achterfolgreichste englischsprachige Serienstaffel 2022 war, dauerte es ab dem Start vier Monate, bis sich Netflix zum grünen Licht für Staffel zwei durchrang. Wahrscheinlich wird das auch keine klassische Staffel, sondern eher wieder eine Aufsplittung der Episoden über mehrere Monate, um die Kosten zu rechtfertigen. Das Serien-Aushängeschild "The Crown" war mit seiner fünften Staffel und 260 Millionen Stunden unwesentlich erfolgreicher als "1899" und konnte sich glücklich schätzen, dass dort bereits eine sechste und letzte Staffel vor dem Start der fünften Staffel abgemacht war.

Auch die vierte Staffel von "Virgin River" (270 Millionen Stunden) und die dritte Staffel "The Umbrella Academy" (284 Millionen Stunden) performten als Erfolgsformate 2022 in Sichtweite von "1899", wurden aber um eine jeweils letzte Staffel verlängert. Wobei "Virgin River" bereits nach Staffel drei in noch besseren Zeiten zwei neue Staffeln spendiert bekam. Interessant zu erfahren wäre bei "1899", wie hoch der Anteil des Publikums war, der das Format in der englischsynchronisierten Fassung schaute. Denn eigentlich besteht die Serie aus vielen Originalsprachen wie Deutsch, Spanisch oder Französisch, womit sich das Format zurecht rühmt, was aber auch ein gewisses Wagnis darstellte.

Dass Netflix selbst aber "1899" zu den englischsprachigen Formaten zählt, lässt Rückschlüsse darauf zu, wie die meisten Netflix-Nutzer das Ganze weltweit konsumiert haben. In dieser Version wurden alle Sprachen leidlich gut englisch nachsynchronisiert, was den Erfolg im US-amerikanischen Schlüsselmarkt sicherlich nicht einfacher machte. Es scheint, dass Netflix-Staffelverlängerungen bei einer gewissen Budgetgröße und in englischer Sprache fortan hauptsächlich den Rekorde sprengenden Formaten wie "Dahmer" oder "Wednesday" vorbehalten bleiben.

Netflix arbeitet derweil ganz strategisch an der Franchisierung dieser Erfolgsformate. Es gibt kaum noch eine populäre Serie, die nicht ein Spinoff spendiert bekommt, um die eigenen Marken weiter auszubauen. Einen Rückschlag stellt dabei nun das Miniserien-Prequel "The Witcher: Blood Origin" zum beliebten Hexer Geralt von Riva dar, das Ende Dezember nur auf Platz sieben der weltweiten englischsprachigen Seriencharts mit knapp 16 Millionen Stunden startete. In der aktuellen Woche steigert sich das Format auf Platz drei mit 65 Millionen Stunden, hinter "Wednesday" (in der sechsten Woche immer noch 104 Millionen frische Stunden) und der dritten Staffel von "Emily in Paris" (95 Millionen Stunden; sowohl in Woche eins als auch in Woche zwei leicht über dem Niveau der zweiten Staffel). Es hilft aber alles nichts: "The Witcher: Blood Origin" ist gemessen an den Ansprüchen ein veritabler Flop.

Der Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" startete vergangene Woche weltweit mit 82 Millionen Stunden und steigert sich auf weitere 127 Millionen Stunden. Insgesamt macht das für Rian Johnsons Mystery-Komödie mit 209 Millionen Stunden bereits Platz zehn der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten. Höchstwahrscheinlich wird sich das Ganze am Ende des gesamten 28-Tage-Zyklus auf Platz drei hinter "Red Notice" (364 Millionen Stunden) und "Don't Look Up" (360 Millionen Stunden) einpendeln. Nach zehn Tagen steht "Glass Onion" umgerechnet jetzt schon bei 90 Millionen Haushalte, wenn man die 209 Millionen Stunden durch die Laufzeit von 2,3 Stunden teilt. Bei den nicht-englischsprachigen Filmen befindet sich in den aktuellen Charts übrigens wieder "Im Westen nichts Neues" durch seinen Oscar Buzz auf Platz neun.

In den deutschen Netflix-Charts wiederum hält "Glass Onion" wieder Platz eins. Auf Platz vier neueingestiegen ist die deutsche Komödie "Die Goldfische" mit Tom Schilling. Bei den Serien löst "Emily in Paris" den Dauerbrenner "Wednesday" von der Chartsspitze ab.

Alle aktuellen Netflix-Top-Ten-Listen finden Sie hier.