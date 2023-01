Kinocharts Frankreich: "Avatar 2" knackt Acht-Mio.-Marke

In Frankreich knackte "Avatar: The Way of Water" gesamt die Acht-Mio.-Besuche-Marke am letzten Wochenende 2022, an dem die Top 15 über vier Mio. Besuche zählte!

In Frankreich knackte Avatar: The Way of Water" gesamt bereits die Acht-Mio.Besuche-Marke! Mit 2,44 Mio.Besuchen - deutlich mehr als am Startwochenende und dem vorherigen - kam James Camerons neuer Hit gesamt auf übermächtige 8,19 Mio. Besuche. Dahinter konnte auch das späte Sequel "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" laut Comscore zulegen - allerdings "nur" 18 und nicht 34. Der Animationsspaß kam auf 429.092 Besuche und steht gesamt kurz vor der Zwei-Mio.-Besuche-Marke. Auch die Nummer drei der Vorwoche, das Pferdedrama Ride Above", konnte seinen Platz verteidigen mit 182.286 Besuchen gegen den stärksten Neuling, dem Horrorfilm M3gan. Der startete mit 171.180 Besuchen und dem zweitbesten Locationschnitt des Neujahrwochenendes. Dahinter, auf der Fünf, schrieb mit "Ernest et Celestine: Le voyage en Charabie" ein weiteres Animationssequel als letzter Titel der Charts ein sechsstelliges Ergebnis. Platz sechs verteidigte Black Panther: Wakanda Forever" und kann an seinem achten Wochenende gesamt über 3,5 Mio. Besuche verbuchen.

In die Top Ten schafften es zu Neujahr zwei weitere Neuzugänge: Die französische weibliche Musikkomödie "Choeur de Rockers" von Ida Techer belegte mit 94.654 Besuchen Rang sechs und verwies den deutschen Animationsfilm "Peterchens Mondfahrt" von Ali Samadi Ahadi mit knappem Vorsprung in die Schranken. Der Familienfilm purzelte von Rang vier auf die acht, nahm dafür aber bereits die Halbe-Mio-Besuche-Marke und steht nun gesamt bei starken 533.257 gelösten Tickets. Im deutschen Kino hat er noch nicht die 100.000-Besuche-Marke genommen. Auf der Neun debütierte das historische Drama von Michele Placido, "L' Ombra di Caravaggio", mit 73101 Besuchen. Riccardo Scarmacio spielt darin das italienische Malergenie. Der vierte Neustart meldete sich auf Rang elf, Martin Mc Donaghs vielfach prämierter The Banshees of Inisherin" begnügte sich in 407 Locations mit 69.599 Besuchen.

Gesamt wurden am Neujahrswochenende über vier Mio. Besuche für die Titel der Top 15 gezählt.