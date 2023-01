Kinocharts Großbritannien: "Avatar 2" überwältigt weiter die Konkurrenz

In den britischen Kinocharts legte "Avatar: The Way of Water" mächtig zu im Vergleich zum Weihnachtswochenende. "Whitney Hoston: I Wanna Dance With Somebody" schaffte es auf die Zwei und "Corsage" debütierte auf der Sechs.

In den britischen Kinocharts legte Avatar: The Way of Water" mächtig zu im Vergleich zum Weihnachtswochenende und brachte mit 8,8 Mio. Euro laut Comscore sein Gesamtergebnis auf mächtige 51,5 Mio. Euro Einspiel. In der Vorwoche hatte das Hit-Sequel 5,7 Mio. Euro umgesetzt. Auf Rang zwei debütierte das Musikerinnenbiopic "Whitney Houston: I Wann Dance With Somebody" mit 3,8 Mio. Euro Einspiel und verwies "Roald Dahls Matilda - Das Musical" auf die drei. In der sechsten Woche kam die ehemalige Nummer eins auf 2,7 Mio. Euro, mehr als doppelt so viel als am Weihnachtswochenende.

Black Panther: Wakanda Forever" platzierte sich auf vier mit 500.584 Euro Einspiel und machte damit zwei Plätze gut. Zwei Weihnachtsfilme von 2003 waren aus den Charts herausgefallen.

Auf Platz sechs schaffte es Marie Kreutzers Oscar-Einreichung Corsage" mit 229.670 Euro Einspiel. Die deutschproduzierte Animationskomödie Maurice der Kater" kletterte von Rang 15 auf sieben mit 130.108 Euro Einspiel.

Der drittstärkste Neuling in der Top 15 zum Jahreswechsel meldete sich auf Rang elf mit der Übertragung des Neujahrskonzert der Berliner Philharmoniker.