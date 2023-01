Kinocharts Deutschland KW 52 online

Auch zum Jahreswechsel belegte "Avatar: The Way of Water" Platz eins der deutschen Kinocharts und steht insgesamt schon vor der Fünf-Mio.-Besucher-Marke.

Mit etwas mehr als einer Mio. Besucher und einem Einspiel von 14,4 Mio. Euro konnte Avatar: The Way of Water" Platz eins der deutschen Kinocharts zum Jahreswechsel verteidigen und steht damit insgesamt bei 4,7 Mio. Besuchern (knapp 63,5 Mio. Euro). Auf Platz zwei nahm Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" (206.000 Besucher; 1,77 Mio. Euro) insgesamt spielend die 500.000-Besucher-Marke. Platz drei nach Umsatz belegte Oskars Kleid" (WE: 709.000 Euro; 75.000 Besucher / gesamt: 1,78 Mio. Euro; 195.000 Besucher). Nach Besuchern belegte "Der Räuber Hotzenplotz" (88.000 Besucher; 663.000 Euro / gesamt: 475.000 Besucher; 3,46 Mio. Euro) den Bronzerang.

Erfolgreichster Neustart zum Jahreswechsel war Die Insel der Zitronenblüten" (5.100 Besucher; 48.000 Euro / inkl. Previews: 7.300 Besucher; 62.000 Euro) auf Platz 22.

Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende 1,77 Mio. Tickets gelöst, das Einspiel lag bei knapp 21 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern