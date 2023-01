Susan Sideropoulos feiert Comeback bei "GZSZ"

2011 war die von Susan Sideropoulos gespielte Verena Koch in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Serientod gestorben. Am 18. Januar feiert Sideropoulos in anderer Rolle ein Comeback in der RTL-Daily-Soap.

Susan Sideropoulos feiert ein Comeback in der RTL-Daily-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Wie UFA Serial Drama, die Produktionsfirma der Serie, die im vergangenen Jahr ihren 30. Geburtstag gefeiert hatte, heute mitteilt, wird Sideropoulos in der am 18. Januar ausgestrahlten "GZSZ"-Folge erstmals als Sarah zu sehen sein, die Verena Koch, die Sideropolos bis zu ihrem Serientod im Jahr 2011 verkörpert hatte, zum Verwechseln ähnlich sieht.

In der Rolle der Sarah war Susan Sideropoulos bereits in dem "GZSZ"-Spinoff "Leon - Glaub nicht alles, was Du siehst" Anfang des Jahres an der Seite ihres damaligen "GZSZ"-Ehemanns Leon Moreno (Daniel Fehlow) zu sehen gewesen https://beta.blickpunktfilm.de/details/467166. Am 11. Januar werden die beiden in der Fortsetzung des Spinoffs, " Leon - Kämpf um deine Liebe", bei RTL zu sehen sein. Mit Susan Sideropoulos wird auch Daniel Fehlow am 18. Januar ein "GZSZ"-Comeback feiern.

"Ich wurde immer wieder und über zehn Jahre lang gefragt, ob ich mir ein GZSZ-Comeback vorstellen könne. Meine Antwort war stets: Ja, wenn es inhaltlich passt und es sich für mich gut anfühlt. Und jetzt ist es endlich so weit! Als ich dann im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint", erklärt Susan Sideropoulos.