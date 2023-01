2023: Weniger Ausgaben für neue Inhalte

Die Marktforscher von Ampere Analysis gehen davon aus, dass die weltweiten Ausgaben in Original-Content im laufenden Jahr nur um zwei Prozent steigen werden. Mit Ausnahme des Pandemiejahres 2020 eine der niedrigsten Wachstumsraten seit längerer Zeit.

Laut Ampere Analysis werde der Zuwachs in 2022 sechs Prozent betragen, was einer Investitionshöhe von 238 Mrd. Dollar entspräche. Die Steigerung sei in erster Linie auf SVoD-Plattformen zurückzuführen, die 2022 in Original-Inhalte geschätzt mehr als 26 Mrd. Dollar investiert haben werden.

2023 werden Disney und Warner Bros. Discovery Ampere zufolge die größten Investoren in Original-Content sein. Demnach werde Disney um die 10,5 Mrd. Dollar ausgeben, WBD etwas mehr als 9,5 Mrd. Dollar. Innerhalb des Segments SVoD bleibe Netflix mit einem Anteil von mehr als 25 Prozent der größte Investor in originäre Inhalte.

Ampere vermutet, dass die Ausgabenentwicklung bei den einzelnen Markteilnehmern unterschiedlich ausfallen wird: Manche werden ihre Investitionen weiter steigern, andere werden sie zurückfahren.

Ampere stellt außerdem fest, dass die Investitionen privater und öffentlich-rechtlicher Sender weiterhin unter dem Niveau der Vor-Pandemiezeit liegen werde, was u.a. auf den Rückgang der TV-Werbeeinnahmen infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Schwäche und die anhaltende Verlagerung des Publikums auf Streaming-Plattformen zurückzuführen sei.