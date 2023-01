Petition gegen Autokino-Schließung kurz vor Meilenstein

Wie Mitte Dezember bekannt wurde, steht das Drive-In Autokino im Kölner Stadtteil Porz - eine von wenigen dauerhaften Einrichtungen dieser Art in Deutschland - rund 55 Jahre nach seiner Eröffnung im Jahr 1967 vor dem Aus. Wie das Betreiberunternehmen DWJ GmbH mitteilte, sei man demnach gezwungen, "das Pachtverhältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen und den Betrieb einzustellen" - das wäre spätestens Ende dieses Jahres der Fall.

Der Grund liegt in der Untersagung von Nutzungen des Geländes abseits eines Kinobetriebs durch die Stadt, eine entsprechende Ordnungsverfügung der Stadt aus dem September 2022 wurde im vergangenen Jahr auch vom zuständigen Verwaltungsgericht bestätigt. Stein des Anstoßes waren seit fast 40 Jahren mehrmals die Woche auf dem Gelände stattfindende Märkte, die nach Angaben der Betreiber unverzichtbar für den Fortbetrieb des Standortes sind. "Die Märkte sind Grundlage für den Autokino-Betrieb, der ohne dies nicht wirtschaftlich zu betreiben ist", wird Axel Wahmke, einer der Geschäftsführer der DWJ GmbH, zitiert.

Das Kernproblem: (Bau)Rechtlich zulässig waren diese Märkte - ebenso wie etwa Sondernutzung für Konzerte - nicht, schon seit 2013 besteht nach Angaben regionaler Medien ein ausdrückliches Einzelhandelsverbot auf dem Gelände - geduldet wurde die Märkte seitens der Stadt aber auch dann noch über etliche Jahre.

Schon vor Jahren hatte es seitens der CDU in der Bezirksvertretung einen Vorstoß gegeben, das Aus für die Märkte zu besiegeln, offenbar angetrieben von Werner Marx, der bis 2021 den Fraktionsvorsitz in Porz innehatte und danach in den Stadtrat wechselte. Der Stadtentwicklungsausschuss hatte sich dem zunächst nicht angeschlossen, letztlich soll Marx die Stadtverwaltung aber über wiederholtes Drängen zu einer Untersuchung der Verhältnisse bewegt haben - mit den entsprechenden juristischen Folgen.

Während der Vorgang rechtlich nicht zu beanstanden scheint, hat sich in der Bevölkerung breiter Widerstand gegen die Entscheidung formiert. Eine auf change.org gestartete Petition fand bis zuletzt fast 13.5000 Unterschriften und steht damit kurz vor dem Meilenstein von 15.000 Stimmen gegen die Abschaffung der Märkte und die daraus resultierende Schließung des Kinostandortes.

Wörtlich heißt es darin unter anderem:

"Wir leben in Zeiten, in denen wir an Dingen festhalten müssen, die glücklich machen. Die vertraut sind und eine Auszeit aus dem hektischen und belasteten Alltag bieten. Dazu gehört das Autokino in Porz. Bereits als kleines Kind hatte das Autokino einen besonderen Zauber. Heute geben wir das an unsere Kinder weiter. Im heißen Sommer, wenn die guten Oldies wie Grease oder Zurück in die Zukunft gespielt werden, sind überall glückliche Menschen in nostalgischer Kleidung zu sehen. Man feiert gemeinsam gute Momente, Erinnerungen... Im Winter kuschelt man sich in warme Decken und futtert das beste Popkorn Kölns. Ein Besuch im Autokino ist einfach immer ein besonderer Moment! Die Mitarbeiter sind unglaublich nett und man hat das Gefühl, dass sie gerne da sind. Und dann kommt nun die Stadt Köln mit völlig unverständlichen Argumenten und möchte uns Kölnern diese Möglichkeit nehmen."

Nicht zuletzt in den Kommentaren der Unterzeichnenden wird auch der soziale Aspekt der Märkte hervorgehoben, auf denen unter anderem Lebensmittel zweiter Wahl zu besonders günstigen Preisen angeboten wurden.

Auch wenn aufgrund der rechtlichen Lage kaum wahrscheinlich scheint, dass die Petition für sich genommen etwas bewirkt, genießt sie die ausdrückliche Unterstützung der SPD-Fraktion im Bezirk. Deren Vorsitzender Pascal Pütz hat erklärt, dass man sich mit aller Macht für einen Erhalt der Märkte und des Autokinos einsetzen wolle und darauf hinarbeite die (rechtlichen) Bedingungen zu verändern.