(Beschuldigte) Sexualstraftäter von César-Verleihung ausgeschlossen

Die Académie des César hat Personen, die wegen sexueller Gewalt angeklagt oder verurteilt worden sind, von der César-Verleihung am 24. Februar ausgeschlossen. Für einen der Preise nominiert werden können sie aber weiterhin. Im Falle eines Sieges werde aber niemand an ihrer Stelle auf der Preisverleihung sprechen dürfen, teilt die Académie des César weiter mit.

Auslöser dieser Maßnahme, die die Académie des César nach eigenen Angaben "aus Respekt vor den Opfern" ergriffen hat, war schlussendlich, dass Sofiane Bennacer für seine Rolle in Valeria Bruni Tedeschis Les Amandiers" zunächst auf der Shortlist in der Kategorie "Bester Newcomer" erschienen war. Als bekannt wurde, dass er in mehreren Fällen der Vergewaltigung und sexueller Gewalt beschuldigt wird, strich ihn die Académie von der Liste.

Bereits bei der César-Verleihung 2020 war es zu einem Eklat gekommen, als mehrere Schauspielerinnen den Saal verlassen hatten, nachdem Roman Polanski als bester Regisseur ausgezeichnet worden war; Polanski selbst war der Verleihung fern geblieben. Zuvor war bereits der komplette Vorstand der Académie des César zurückgetreten, nachdem Polanskis "Intrige" zwölf César-Nominierungen erhalten hatte.

Die César-Nominierungen werden am 25. Januar bekannt gegeben.