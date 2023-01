Einschaltquoten: ZDF punktet mit "Die Frau im Meer", Sport1 mit Darts-WM

Während der Auftakt zum ZDF-Zweiteiler "Die Frau im Meer" gestern insgesamt knapp sieben Mio. Zuschauer vor die Bildschirme locken konnte, holte sich Sport1 bei den 14- bis 49-Jährigen gestern Abend Platz eins in der Primetime.

Mit 6,99 Mio. Zuschauern (MA: 23,4 Prozent) war der Auftakt zum von Network Movie produzierten ZDF-Zweiteiler Die Frau im Meer" der klare Tagessieger bei den gestrigen Einschaltquoten. Im Ersten kam Florian Henckel von Donnersmarcks Werk ohne Autor" zur gleichen Zeit auf 1,81 Mio. Zuschauer (MA: 6,8 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte sich Sport1 mit der Übertragung vom Darts-WM-Halbfinale, in dem mit dem Saarländer Gabriel Clemens erstmals ein Deutscher stand, mit einem Marktanteil von herausragenden 19,3 Prozent Platz eins in der Primetime sichern. RTL kam zum Auftakt der "3 Millionen Euro Woche" des Quiz "Wer wird Millionär?" auf 12,5 Prozent in dieser Zielgruppe.

Für zwei Folgen der ProSieben-Sitcom Young Sheldon" standen 7,8 und acht Prozent zu Buche, der ZDF-Krimi "Die Frau im Meer" kam auf 7,1 Prozent. Einen 14/49-Marktanteil von 6,2 Prozent erzielte Vox mit der Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland",Karoline Herfurths Komödie Sweethearts" kam bei Sat1 auf exakt sechs Prozent. "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben" brachte Kabel eins gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von 5,1 Prozent ein.