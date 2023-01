Anke Lindemann zum "Besonderen Kinderfilm": "Das Gute ist die große Nachhaltigkeit"

Anke Lindemann, Leiterin der MDR-Redaktion Kinder und Familie, hat "Mission Ulja Funk", der am 12. Januar, in den Kinos startet, für den Sender betreut. Wir sprachen mit ihr über die Initiative "Der besondere Kinderfilm", in deren Rahmen der Film entstand und die ihr zehnjähriges Jubiläum feiert.

Anke Lindemann, Leiterin der MDR-Redaktion Kinder und Familie, hat Mission Ulja Funk", der am 12. Januar in den Kinos startet, für den Sender betreut. Wir sprachen mit ihr über die Initiative "Der besondere Kinderfilm", in deren Rahmen der Film entstand und die ihr zehnjähriges Jubiläum feiert.

"Mission Ulja Funk" ist der zehnte Film der Initiative Der besondere Kinderfilm, der im Kino startet. Was ist das Besondere des Films für Sie?

ANKE LINDEMANN: Es ist nicht nur der zehnte Film, er startet auch als erster Film im zehnten Jahr der Initiative im Kino! Und die Genese zu diesem Projekt ist eine besondere, denn sie belegt einmal mehr, dass Initiativen und Talentförderung wunderbare Ergebnisse zeigen. Autorin und Regisseurin Barbara Kronenberg hat die Idee in der Akademie für Kindermedien in Erfurt gepitcht und dann dort so weiterentwickelt, dass sie diese bei der Initiative "Der besondere Kinderfilm" einreichen konnte. Mich haben Geschichte und Buch sofort begeistert. Barbaras Humor und die schrägen, liebenswerten Charaktere haben mich sofort mit auf diese Reise gehen lassen.

Wie hat sich für Sie die Entwicklung und Produktion des Projekts dargestellt - (auch) im Vergleich zu Projekten, die nicht im Rahmen der Initiative entstanden sind?

ANKE LINDEMANN: "Mission Ulja Funk" kam gleich in die Produktionsförderung der Initiative. Die meisten Filme durchlaufen erst noch die Stufe der Projektentwicklung. Das Buch war aber hier einfach schon sehr weit. Mit Roshanak Behesht Nedjad hatte Barbara Kronenberg eine erfahrene Produzentin an ihrer Seite, die dann auch die Finanzierung schnell genug schließen konnte. Trotz der vielen Partner der Initiative benötigen die Produzenten in der Regel noch Finanzierungsbausteine außerhalb des Kreises von Förderern und Sendern. Das ist hier gut gelungen. Allerdings wurde mit dem Beginn der Dreharbeiten Ende 2019 in den ersten heftigen Corona-Lockdown hinein produziert. Das war schon eine verrückte Zeit. Die Crew hinter dem Film hat da wirklich großartige Arbeit geleistet, um das Projekt überhaupt fertigstellen zu können - und das auch noch länderübergreifend, denn es wurde ja auch in Polen gedreht.

Hier Vergleiche mit anderen Projekten herzustellen ist aufgrund der Pandemiebedingungen wirklich schwierig. Erstaunlich war letztendlich der schnelle Übergang vom Buch in die Produktion. Das dauert in der Regel länger.

Wie laufen die Abstimmungsprozesse bei der Initiative, die von vielen Partnern mitgetragen wird?

ANKE LINDEMANN: In der letzten Runde sitzen als Geldgeber die Vertreterinnen und Vertreter der regionalen und der überregionalen Förderungen mit den Verantwortlichen der Sender zusammen an einem Tisch. In den Runden im Vorfeld, wenn es um die Abstimmungen zur Drehbuchentwicklung geht, sind wir noch breiter aufgestellt. Da sind auch Kinos, Verleiher und Produzierende beteiligt.

Die Projekte müssen wirklich überzeugen, um die Partnerinnen und Partner hinter sich zu versammeln. Das ist nicht einfach, denn es treffen viele verschiedene Sichtweisen und Interessen aufeinander. Alle eint aber die große Leidenschaft für den Kinderfilm.

Das Gute für die Produktionsfirma ist, dass sie nicht alle einzeln überzeugen muss. Sobald die Finanzierung steht, ist dann der betreuende Sender alleiniger Ansprechpartner.

"Mission Ulja Funk" wurde u.a. beim Goldenen Spatz ausgezeichnet. Wie wichtig sind Festivals und Auszeichnungen für die weitere Auswertung?

ANKE LINDEMANN: Die Auszeichnungen der bisher realisierten Filme der Initiative sind wirklich beachtlich. Unsere zehn Filme haben bisher mehr als 100 Preise und Auszeichnungen bekommen. Die Filme laufen mit großem Erfolg auf nationalen und auch internationalen Festivals. Das sagt viel über die tolle Qualität der umgesetzten Projekte. "Mission Ulja Funk" ist da ganz vorne dabei. Auszeichnungen erhöhen natürlich zu einem gewissen Grad auch die Aufmerksamkeit. Und gerade für die "Gatekeeper" zur Kinokarte, also die Eltern und Großeltern, sind die vielen Auszeichnungen ein sehr gutes Argument. Das ist wie bei einem Gütesiegel, das Publikum weiß dann umso mehr, dass es ein hochwertiges Angebot bekommt.

Bei "Mission Ulja Funk" wurde der Kinostart allerdings pandemiebedingt leider immer wieder verschoben. Deshalb profitieren wir hier eher weniger von der guten Festival-Presse.

Wie kann man die Sichtbarkeit des deutschen Kinderfilms, der nicht auf einer Marke basiert, erhöhen? Die bisherigen Titel der Initiative Der besondere Kinderfilm blieben unter der 100.000 Besuche-Marke im deutschen Kino.

ANKE LINDEMANN: Wir müssen vor allem regelmäßig weiterhin so interessante, schöne und spannende Filme mit Qualitätsanspruch in die Kinos bringen!

In der Initiative gibt es jeweils Abstimmungsrunden zwischen den Verleihern, den Produzierenden und den Sendern, um die Filme beim Kinostart und der TV-Premiere sowie in der Mediatheksnutzung gut zu unterstützen. Um eine noch breitere Sichtbarkeit zu erreichen, bedarf es noch mehr Anstrengung von allen Seiten. Das ist auch allen Beteiligten bewusst.

Das Gute bei unseren Filmen ist die große Nachhaltigkeit. Die Titel laufen beispielsweise sehr erfolgreich in den Schulkinowochen. Auch linear und non-linear werden sie stark nachgefragt - auch noch Jahre nach ihrer jeweiligen Premiere.

Wie geht es für "Mission Ulja Funk" weiter beim MDR, in der Mediathek? Gibt es "besondere" Sendeplätze?

ANKE LINDEMANN: Wie jeder "besondere Kinderfilm" hat auch "Mission Ulja Funk" seine TV-Premiere beim Kinderkanal KiKA. Der Film wird zuerst auf dem KiKA-Lollywood-Sendeplatz und dann im MDR attraktiv platziert. Natürlich werden wir den Film auch in der CheckEins Sendestrecke am Wochenende im Ersten zur Verfügung stellen. Rund um die TV-Ausstrahlungen wird der Film auch in der Mediathek zu finden sein. Das Kinder- und Familien-Widget der ARD Mediathek ist sehr gefragt.

Wird darüber nachgedacht, die Unterstützung für den "besonderen Kinderfilm" zu erhöhen?

ANKE LINDEMANN: Die grundlegende Förderung der Projekte durch die Initiative wird in diesem Zyklus nicht angepasst. Es steht aber den Produzentinnen und Produzenten jederzeit offen, weitere Finanzierungsbausteine und Förderer zu akquirieren.

Arbeiten Sie an weiteren Projekten der Initiative?

ANKE LINDEMANN: Wir sind gerade kurz vor dem Drehstart eines weiteren besonderen Kinderfilms. "Sieger sein!" soll nächstes Jahr ins Kino kommen. Ein sehr spannendes Projekt rund um eine Mädchen-Fußballmannschaft. Wir sind hier Federführer mit SWR und WDR an unserer Seite. Und dann wagen wir etwas Neues: In Kürze starten die Dreharbeiten von "Zirkuskind", dem ersten dokumentarischen Film der Initiative. Hier ist der HR federführender Sender und wir sind mit dem MDR neben dem SWR als Koproduktionspartner beteiligt. Sie sehen also, "der besondere Kinderfilm" entwickelt sich weiter.

Die Fragen stellte Heike Angermaier