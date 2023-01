Jeremy Renner nach OP weiter in kritischem, aber stabilem Zustand

Nach einem Unfall beim Schneeräumen musste Schauspieler Jeremy Renner mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Nach einer Operation liegt er weiter in kritischem, aber stabilem Zustand auf der Intensivstation.

Nach einer Operation wegen eines Toraxtraumas liegt Jeremy Renner weiter in kritischem, aber stabilem Zustand auf der Intensivstation. Das berichten US-Medien.

Wie berichtet, war es am Neujahrsmorgen beim Schneeräumen in seinem Haus in der Nähe von Reno, Nevada, zu einem Unfall gekommen, infolgedessen der Schauspieler mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus hatte eingeliefert werden müssen.

"Jeremys Familie will den unglaublichen Doktoren und Krankenschwestern, die sich um ihn kümmern, der Truckee Meadows Fire and Rescue, dem Washoe County Sheriff, der Bürgermeisterin von Reno, Hilary Schieve sowie die Familien Carano und Murdoch ihren Dank aussprechen. Sie ist außerdem überwältigt von der Liebe und der Unterstützung seiner Fans, die sie ihm zukommen lassen", zitieren US-Medien eine Stellungnahme von Renners Management.