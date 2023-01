"1899" wird nicht verlängert

Nach nur einer Staffel ist Schluss. 1899", die neue Netflix-Serie von den Dark"-Machern Baran bo Odar und Jantje Friese, wird nicht fortgesetzt. Das gaben die beiden Showrunner auf Instagram bekannt. In ihrem Post schrieben sie: "Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass ,1899' nicht verlängert wird. Gerne hätten wir diese unglaubliche Reise mit einer zweiten und dritten Staffel fertig erzählt, wie das bei ,Dark' der Fall gewesen war. Aber manchmal laufen die Dinge nicht so, wie man sich das erhofft. So ist das Leben."

Die Serie mit Emily Beecham und Andreas Pietschmann in den Hauptrollen, deren erste Staffel erst im November auf Netflix gestartet war, war eine der aufwändigsten europäischen Produktionen der letzten Jahre überhaupt. In Studio Babelsberg hatte man eigens für dieses Projekt eine LED-Volume errichtet, als erste Studio-Einrichtung dieser Art in Europa. Zwar konnte man zunächst vielversprechende Zahlen vermelden: Am Startwochenende war "1899" in 90 Ländern in der Netflix-Top-Ten. In der zweiten Woche konnte sich die Staffel sogar noch einmal steigern. Aber danach entwickelte sie sich offenkundig nicht so gut, wie man das bei Netflix erwartet hatte. Welche Auswirkungen die Absetzung der Serie auf den exklusiven, mehrjährigen Serienvertrag haben wird, den Netflix 2018 mit den beiden Kreativen als ersten europäischen Overall-Deal des Streamers abgeschlossen hatte, ist aktuell unklar.