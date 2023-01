Deutsches Kinojahr endet im Bereich der Comscore-Prognose

Auch wenn selbst das zurückliegende Wochenende gegenüber historischen Spitzenwerten vor der Pandemie noch gehörig Luft nach oben ließ: Allzu viel auszusetzen gibt es unter den aktuellen Rahmenbedingungen am stärksten Vier-Tages-Ergebnis des zu Ende gegangenen Jahres nicht: Laut der FilmSource-Auswertung von Comscore wurden - obwohl der auf einen Samstag fallende Jahreswechsel den Zahlen nicht gerade auf die Sprünge geholfen haben dürfte - knapp 1,8 Mio. Besuche in den deutschen Kinos verzeichnet und rund 21 Mio. Euro Ticketumsatz erzielt.

Wollte man diesen Zahlen mit kritischem Blick begegnen, dann natürlich vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass auch das letzte Wochenende 2022 ein über die vergangenen Monate hinweg leider allzu vertrautes Bild zeichnete: Jenes von der enormen Dominanz eines einzelnen Tentpoles. Fast 60 Prozent aller Besuche gingen auf das Konto des Megahits "Avatar: The Way of Water", der in den letzten Wochen allerdings auch besonders eindrucksvoll unterstrich, dass das Publikum für den richtigen Film so richtig in die Kinos strömt. Über 4,7 Mio. Gesamtbesuche waren bis einschließlich 1. Januar 2023 bereits gezählt. Damit hat sich das erste Sequel zum weltweit umsatzstärksten Film der Kinogeschichte nicht nur binnen lediglich drei Wochenenden die Doppelkrone als besucher- und umsatzstärkster Neustart 2022 gesichert; die hiesige Performance stellte sogar jene sämtlicher anderen Filme von James Cameron in Deutschland in den Schatten. Das schließt "Titanic" und Avatar - Aufbruch nach Pandora" mit ein - und es ist ein Zwischenergebnis, das um mehr als eine Million Besuche über jenem des bislang größten Blockbusters der Pandemiezeit nach dessen dritten Wochenende liegt. Keine Zeit zu sterben" wird - diese Prognose darf man mittlerweile treffen - diesen Rekord abgeben müssen, die große Frage ist, wohin die Reise jenseits der sechsten Million für "Avatar: The Way of Water" noch gehen kann. Ein fulminantes Lebenszeichen für das Kino ist dieser Film natürlich schon jetzt - was nichts an der wichtigen Herausforderung ändert, das Publikum auch wieder stärker für Titel jenseits der Tentpoles zu begeistern.

Zu denen aus deutscher Sicht vor allem ein Film zählt, dem das Kunststück gelang, in seiner 14. Auswertungswoche noch über 35.000 Besuche zu verzeichnen und sein Gesamtergebnis in Schlagdistanz zu 2,5 Mio. Besuchen zu bringen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (genauer gesagt BR 24) mag Die Schule der magischen Tiere 2" völlig vergessen haben, als man dort im Kultur-Jahresrückblick am ersten Weihnachtsfeiertag (insgesamt nicht gänzlich zu Unrecht) über die Schwäche des deutschen Films lamentierte und kurzerhand Guglhupfgeschwader" zum erfolgreichsten Titel und einzigem lokalen Top-10-Film des Jahres erklärte - das Publikum hat den Film allerdings nach wie vor auf der Rechnung.

Wo dieser Langläufer mit seinem Plus von sagenhaften 246 Prozent klar aus der Top 20 hervorstach, gab es hinter "Avatar: The Way of Water" nur einen Film, dem ein sechsstelliges Ergebnis gelang: Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" zählte gut 206.000 Besuche und steigerte sich gegenüber seiner Startwoche um satte 70 Prozent. Nicht dass dieses Plus am vergangenen Wochenende außergewöhnlich gewesen wäre, denn naturgemäß legten nahezu sämtliche Bestandstitel der Top 20 gegenüber einem Wochenende zu, das darunter gelitten hatte, dass Heiligabend (wie Silvester) auf den Samstag fiel. Das galt gerade auch für die deutschen Filme: Fast 93 Prozent gewann Oskars Kleid" hinzu, über 99 Prozent waren es für "Der Räuber Hotzenplotz", ganze 130 Prozent für Einfach mal was Schönes" und sogar 154 Prozent bei Hui Buh und das Hexenschloss". Die drei letztgenannten bewegen sich in der Nähe der halben Besuchsmillion, "Einfach mal was Schönes" schon darüber. Das mag (noch) nicht in jedem Fall den Erwartungen entsprechen, lässt den deutschen Film zum Jahreswechsel aber auch nicht wirklich schlecht aussehen, zumal inklusive des nach Umsatz zweit- und nach Besuchen stärksten Neustarts Was man von hier aus sehen kann" die Hälfte der Top-Ten-Titel am Silvester-Wochenende lokale Produktionen waren.

Natürlich reichte es an diesem für mehr als "nur" ein mittleres Vor-Pandemie-Niveau; tatsächlich wurde diese wichtige Benchmark nach Besuchen um 13; nach Umsatz sogar um 52 Prozent geschlagen. Man kann zu 3D (und vor allem dem Einsatzzwang) stehen wie man will - aber letzterer Wert ist schon ein überaus eindrucksvolles Argument dafür, das Format wertzuschätzen. Wobei man "Avatar: The Way of Water" auch herausragende technische Qualitäten attestieren muss.

Wo aber steht der deutsche Markt nach zwölf extrem ereignisreichen Monaten nun? Das offizielle Comscore-Jahr endet bekanntlich erst mit der laufenden Spielwoche am Mittwoch, zudem weicht die Zählweise von jener der FilmSource-Auswertung ab. Aber zumindest anhand dieser lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass sich die deutschen Kinos am Ende trotz neuer Krisen und WM-Wochen, die deutlich schlechter ausfielen als gehofft, der Comscore-Jahresprognose von 75 Mio. Gesamtbesuchen zumindest noch angenähert hat: 73,6 Mio. Besuche lautet das Filmsource-Resultat nach Neujahr, ein Plus von 82,7 Prozent gegenüber dem Vergleichswert von 40,3 aus dem Vorjahr (nach abschließender FFA-Zählung waren es 42,1 Mio.). Beim Umsatz fiel der Zuwachs noch deutlicher aus: 687,6 Mio. Euro markieren ein Plus von 91,3 Prozent. Die FilmSource-Bilanz deutet aber auch an, was im Verlauf des Jahres 2022 wiederholt für Schwierigkeiten sorgte, Stichwort: Tentpole-Flaute. 771 Neustarts standen 912 aus dem Jahr 2019 gegenüber; ironischer Weise lag die Zahl der insgesamt ausgewerteten Filme aber sogar höher; Comscore zählt 4374 gegenüber 4174 aus dem letzten Jahr vor der Pandemie. 2021 wurden zwar "nur" 605 Filme neu gestartet, allerdings war das in Deutschland faktisch auch nur ein halbes Kinojahr. Gegenüber 2019 fehlten 2022 nach dieser Bilanz noch rund 33 Prozent an Besuchen.

In Österreich fiel das Plus gegenüber dem Vorjahr nach Comscore-Zählung übrigens sogar noch deutlicher aus: Hier stehen knapp 9,9 Mio. Gesamtbesuche und fast 100,7 Mio. Euro Gesamtumsatz zu Buche, das entspricht Steigerungen von knapp 104 bzw. gut 107 Prozent; der Besuchsrückstand auf 2019 beläuft sich hier auf "nur" rund 26 Prozent. Dabei war das Jahresabschlusswochenende dort nicht einmal ein herausragendes: Nach Besuchen blieb man laut Comscore um 16 Prozent unter der Benchmark eines mittleren Vor-Pandemie-Wochenendes, der 3D-Effekt von "Avatar: The Way of Water" machte sich aber auch an dieser Stelle bemerkbar; nach Ticketumsatz lag man um elf Prozent darüber.