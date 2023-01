2022: Börse strafte Medienunternehmen ab

Unterm Strich war das Börsenjahr 2022 eines der schlechtesten seit Jahren. So verlor der Dow Jones neun Prozent, der Nasdaq Composite lag mit 34 Prozent im Minus, der Euro Stoxx 40 gab um elf Prozent nach und der deutsche Aktienindex DAX ging um zwölf Prozent zurück. Einen gehörigen Anteil an der Abwärtsspirale hatte die Medien- und Technologiebranche. Einer der größten Verlierer untern den börsennotierten US-Unternehmen, die sich mit Produktion und/oder Vertrieb von Bewegtbildinhalten beschäftigen, war Warner Bros. Discovery, dessen Aktie um 63 Prozent nachgab. Überboten wurde dieser Wert allerdings von Lionsgate, dessen Kurs um 66 Prozent zurückging. Am schlimmsten erwischte es jedoch Roku mit einem Verlust von 82 Prozent.

Walt Disney beendete das Jahr mit einem Rückgang von 44 Prozent. Streamer Netflix, der nach den Bilanzzahlen für das erste Quartal von den Aktionären besonders abgestraft worden war, schloss das Börsenjahr mit einem Minus von 51 Prozent ab. Paramount Global zog es um 45 Prozent nach unten. Der Kurs von NBCUniversal-Mutterkonzern Comcast brach um 30 Prozent ein, während das Sony-Papier 40 Prozent verlor.

Die Minuszeichen sind Marktexperten zufolge eine nicht ganz einfach zu beschreibende Kombinationen aus allgemeinen wirtschaftlichen Sorgen (u.a. Inflationstendenzen) und branchenspezifischen Problemen. Letztere umfassen u.a. eine Neubewertung des Streamingbusiness?, aber auch rückläufige Nutzungszahlen des klassischen Fernseh- und Kabelgeschäfts

Die Werte beziehen sich auf den Zeitraum 3. Januar bis 30. Dezember. -