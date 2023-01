"Avatar: The Way of Water" in All-Time-Top-15

"Avatar: The Way of Water" steht aktuell am weltweiten Boxoffice kurz vor der 1,4-Mrd.-Dollar-Marke und gehört damit bereits zu den 15 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.

Auch über den Jahreswechsel hat Avatar: The Way of Water" seinen Erfolgslauf weiter fortgesetzt. James Camerons Sequel konnte nicht nur in Deutschland (plus 40 Prozent beim Umsatz) gegenüber dem Weihnachtswochenende signifikant zulegen, sondern u.a. auch in Großbritannien (51 Prozent), Australien (44 Prozent) und Frankreich (24 Prozent).

Insgesamt steht "Avatar: The Way of Water" außerhalb Nordamerikas bei 956,9 Mio. Dollar und ist damit die Nummer 13 der All-Time-Bestenliste. Erfolgreichstes Territorium außerhalb Nordamerikas ist China (152,8 Mio. Dollar), gefolgt von Frankreich (95,1 Mio. Dollar), Korea (74,9 Mio. Dollar), Deutschland (67,2 Mio. Dollar) und Großbritannien (54,2 Mio. Dollar).

Weltweit schraubte "Avatar 2" sein Einspiel am vergangenen Wochenende auf 1,397 Mrd. Dollar und belegt damit Platz 14 im All-Time-Ranking. Zu Platz zehn (Fast & Furious 7"; 1,515 Mrd. Dollar) fehlen aktuell noch knapp 120 Mio. Dollar.