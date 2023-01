Einschaltquoten: Kölner "Tatort" erster Tagessieger 2023

Mit 8,71 Mio. Zuschauern (MA: 26,8 Prozent) lag der gestrige Kölner Tatort: Schutzmaßnahmen" im Ersten zwar deutlich unter der Zehn-Mio.-Zuschauer-Marke, war aber dennoch der klare Tagessieger bei den Einschaltquoten am gestrigen Neujahrstag. Mit dem ZDF-Traumschiff" gingen gestern Abend 5,51 Mio. Zuschauer (MA: 17 Prozent) auf große Fahrt auf die Bahamas.

Bei den 14- bis 49-Jährigen stand der "Tatort" mit einem Marktanteil von 18,5 Prozent gestern Abend ebenfalls am höchsten im Kurs; das "Traumschiff" kam auf 11,3 Prozent.

Auf den besten Primetimewert eines privaten Senders kam gestern Abend Sat1, wo die deutsche Erfolgskomödie Das perfekte Geheimnis" einen 14/49-Marktanteil von 13,1 Prozent erzielte. Auf exakt zehn Prozent in dieser Zielgruppe kam Sport1 mit der Übertragung von der Darts-WM in London, bei der Gabriel Clemens als erster deutscher Spieler überhaupt den Einzug ins Halbfinale schaffte. Sportlich ging es auch bei ProSieben zu, wo erneut die Spiele von der National Football League auf dem Programm standen. Den größten Zuspruch bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Partie zwischen den Carolina Panthers und den Tampa Bay Buccaneers, die in der Spitze 550.000 Zuschauer in dieser Zielgruppe und einen Marktanteil von 7,8 Prozent kam. 5,8 Prozent standen gestern Abend für die RTL-Show "Unvergessen 2023 - Die Geheimnissen hinter den kultigsten RTL-Momenten" zu Buche. Kabel eins kam mit Der Prinz aus Zamunda" auf 4,8 Prozent, für Braveheart" bei RTLZWEI standen bei den 14- bis 49-Jährigen 3,9 Prozent zu Buche.

Am Silvesterabend konnte sich das Zweite im Showduell mit "Willkommen 2023" live vom Brandenburger Tor (3,05 Mio. Zuschauer / MA: 14,9 Prozent) gegen die aufgezeichnete ARD-Show "Die große Silvester-Show" (2,95 Mio. Zuschauer / MA: 14,2 Prozent) in der Gunst der TV-Zuschauer behaupten; bei den 14- bis 49-Jährigen war der Vorsprung der ZDF-Show mit 22,3 Prozent im Vergleich zu 8,3 Prozent noch größer. Erfolgreichstes privates Programm in der Silvesterprimetime war "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits" (14,1 Prozent) bei RTL gewesen.

Am Freitag hatte sich die ZDF-Krimireihe Die Chefin" (6,31 Mio. Zuschauer / MA: 23 Prozent) Platz eins bei den Einschaltquoten geholt gehabt; das Erste war mit "2022 - Das Quiz" auf 4,18 Mio. Zuschauer (MA: 16,6 Prozent) gekommen, das sich mit einem Marktanteil von 15,7 Prozent den Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen gesichert hatte.