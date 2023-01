US-Boxoffice 2022: Disney ist Marktführer

Nach ersten Schätzungen von Comscore wird das Boxoffice in den USA 2022 um 72 Prozent über dem des Jahres 2021 liegen. Marktführer ist Disney, erfolgreichster Film "Top Gun Maverick".

Mit 7,4 Mrd. Dollar wird das US-Boxoffice im Jahr 2022 nach ersten Schätzungen von Comscore um 72 Prozent über dem von 2021 gelegen haben; im Vergleich zu 2019, als 11,4 Mrd. Dollar zu Buche gestanden hatten, ein Minus von rund 35 Prozent. Während im letzten Vor-Pandemie-Jahr vier Studios den Sprung über die Gesamtmarke von einer Mrd. Dollar geschafft hatten, gelang dies 2022 lediglich drei Studios.

Marktführer ist Disney, das mit 1,93 Mrd. Dollar (Marktanteil: 26 Prozent) ein Plus im Vergleich zu 2021 von 65 Prozent erzielte. Mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (187,4 Mio. Dollar), "Thor: Love and Thunder" (144,1 Mio. Dollar), Black Panther: Wakanda Forever" (181,3 Mio. Dollar), Avatar: The Way of Water" (134,1 Mio. Dollar), Tod auf dem Nil" (12,9 Mio. Dolla) und Barbarian" (zehn Mio. Dollar) hatte das Studio sechs Nummer-eins-Starts gehabt; erfolgreichster Titel war "Black Panther: Wakanda Forever" (436,2 Mio. Dollar) gewesen.

Das zweiterfolgreichste Studio des Jahres, Universal, konnte im Vergleich zu 2021 um 130 Prozent zulegen und erzielte mit 1,64 Mrd. Dollar einen Marktanteil von 22 Prozent. Mit Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (145 Mio. Dollar), Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (107 Mio. Dollar), Nope" (44,3 Mio. Dollar), Halloween Ends" (40 Mio. Dollar) und Die Gangster Gang" (23,95 Mio. Dollar) verzeichnete Universal 2022 fünf Nummer-eins-Starts.

Der erfolgreichste Film des Jahres, Top Gun Maverick" (718,3 Mio. Dollar), stammt von Paramount, das im Studioranking mit 1,29 Mrd. Dollar (MA: 17 Prozent; plus 364 Prozent im Vergleich zu 2021) Platz drei belegt und zum ersten Mal seit 2014 wieder die Boxofficemilliarde überschritten hat.

Trotz eines Plus von 41 Prozent im Vergleich zu 2021 blieb Warner mit 935,9 Mio. Dollar (MA: 13 Prozent) unter dieser Marke. Erfolgreichster Titel des Studios war The Batman" (369,3 Mio. Dollar), einer von Warners sechs Nummer-eins-Starts des Jahres.

Sony büßte gegenüber 2021 sogar 20 Prozent ein und erzielte am US-Boxoffice mit 843,8 Mio. Dollar 2022 einen Marktanteil von elf Prozent. Erfolgreichster Sony-Film des Jahres war Spider-Man: No Way Home" (231,8 Mio. Dollar), obwohl er bereits im Dezember 2021 gestartet war. Erfolgreichster 2022-Start war Uncharted" (148,6 Mio. Dollar).