Jeremy Renner schwer verunglückt

Schauspieler Jeremy Renner erlitt einen schweren Unfall beim Schneeräumen in seinem Haus bei Mt. Rose-Ski Tahoe nahe Reno. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, laut Sprecher ist sein Zustand zwar kritisch, aber stabil.

Wie US-Trades die Zeitung Reno Gazette-Journal zitieren, tobte in dem Gebiet um den Jahreswechsel herum ein Wintersturm, der bei 35.000 Haushalten die Stromversorgung kappte. Renner wurde zwei mal für einen Oscar nominiert, für Tödliches Kommando - The Hurt Locker" in der Kategorie bester Darsteller und für "The Town - Stadt ohne Gnade" in der Kategorie bester Nebendarsteller. Aktuell ist er bei Paramount+ in der Serie "Mayor of Kingstown" von Taylor Sheridan zu sehen, deren zweite Staffel am 15. Januar startet.