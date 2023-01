KINOCHARTS USA: Blaue Umsatzrekorde

Auch in den USA eilt "Avatar: The Way of Water" von Rekordeinspiel zu Rekordeinspiel. Nach dem dritten Wochenende ist James Camerons Blockbuster bereits der dritterfolgreichste Film des Kinojahres. Am Montag könnte er vielleicht schon "Black Panther: Wakanda Forever" als Nummer zwei des Jahres ablösen.

Auch in den USA eilt Avatar: The Way of Water" von Rekordeinspiel zu Rekordeinspiel. Nach dem dritten Wochenende ist James Camerons Blockbuster bereits der dritterfolgreichste Film des Kinojahres: Nachdem er von Freitag bis Sonntag mit 67,8 Mio. Dollar einspielen konnte und damit deutlich über den Erwartungen lag, sollten am viertägigen Feiertagswochenende rund 90 Mio. Dollar zu Buche schlagen. Am Montag könnte er damit wohl schon Black Panther: Wakanda Forever" als Nummer zwei des Jahres ablösen, mit dann etwa 450 Mio. Dollar auf der Habenseite. Der originale "Avatar", Avatar - Aufbruch nach Pandora", konnte nach dem dritten Wochenende 352 Mio. Dollar vorweisen, nachdem er am eigentlichen Wochenende mit 68,5 Mio. Dollar fast identische Zahlen im Vergleich zur Fortsetzung schreiben konnte.

Platz zwei ging an Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch", der einzige andere Film zur Weihnachtssaison mit wirklich nennenswerten Einspielergebnissen. Nach 21,1 Mio. Dollar am viertägigen Wochenende hat die Fortsetzung aus dem Hause DreamWorks Animation 65,5 Mio. Dollar auf der Habenseite. "Black Panther: Wakanda Forever" rechnet mit 6,7 Mio. Dollar Boxoffice am achten Wochenende und würde dann bei 439,8 Mio. Dollar halten. Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" muss sich an Wochenende zwei mit 5,2 Mio. Dollar begnügen und kann gesamt 15,8 Mio. Dollar Einspiel vorweisen, während "Babylon - Rausch der Ekstase" weiter enttäuscht mit 4,0 Mio. Dollar am zweiten Wochenende. Das aufwändige Hollywood-Historienspektakel mit Brad Pitt und Margot Robbie in den Hauptrollen muss sich gesamt mit erst 11,4 Mio. Dollar Umsatz bescheiden.